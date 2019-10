Estacionamento de superfície em Lisboa vai poder ser pago através da Via Verde

A Câmara Municipal de Lisboa adjudicou à Brisa a exploração de um sistema de pagamento do estacionamento de superfície da cidade. A informação foi confirmada por fonte da empresa ao PÚBLICO, que adiantou que “em breve” vai ser possível pagar o estacionamento com a aplicação móvel Via Verde Estacionar, sem adiantar, porém, uma data concreta o arranque do sistema.

No total são 75 mil lugares de estacionamento em Lisboa que passam a poder ser pagos com esta aplicação, e que se juntam a outros 43 mil lugares noutros municípios portugueses que já podiam ser pagos desta forma.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A informação foi revelada na quinta-feira pelo presidente do conselho de administração da empresa, Vasco de Mello, no Portugal Mobi Summit 2019, evento que se realiza esta semana em Carcavelos, no campus da Nova School of Business and Economics.

“Este acordo vai permitir triplicar a oferta de lugares no nosso serviço”, afirmou o empresário, citado pelo Dinheiro Vivo.