Guarda deixa crianças e educadores trancados na Tapada das Necessidades

Os pais que foram buscar os filhos, esta sexta-feira, à Escola Básica Fernanda de Castro, em Lisboa, foram surpreendidos com um cenário caricato: os portões da Tapada das Necessidades, um jardim lisboeta de grandes dimensões onde a escola está localizada, foram fechados com crianças e educadores lá dentro. E tiveram de aguardar ali até às 19h45, quando a Polícia de Segurança Pública conseguiu finalmente abrir a porta da escola.

“O ATL está aberto às 19h e parece que fecharam o parque às 18h. Até agora estava sempre alguém à porta a perguntar se íamos buscar as crianças para nos deixar entrar. Hoje [sexta-feira] deparei-me com os portões fechados e os meus filhos do lado de dentro. A polícia já se encontra no local, mas eles continuam lá dentro”, explicava momentos antes ao PÚBLICO Natacha Antunes, mãe de duas crianças que frequentam aquele local de ensino.

Também Ginga Santo teve de esperar que as autoridades abrissem o portão da Tapada das Necessidades para que pudesse levar a filha para casa. “O guarda fechou o portão e deixou as crianças lá dentro com as educadoras e auxiliares”, queixava-se.

As fotografias enviadas ao PÚBLICO mostram várias crianças encostadas ao portão, separadas dos seus encarregados de educação.

“Ao princípio as crianças ficaram um bocadinho assustadas, mas depois como falamos com eles ficaram bem”, explicou Ginga Santo.

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, afirma que a responsabilidade da abertura e encerramento da Tapada das Necessidades é, desde o início do ano lectivo 2019-20, da Câmara Municipal de Lisboa, e que os próprios seguranças daquele espaço verde já tinham alertado para uma eventual incompatibilidade entre o horário do jardim e o horário da escola.

“É daquelas situações que não se compreendem. Tentámos indicar à Câmara de Lisboa a importância de assegurar a abertura e fecho do portão, algo que a junta fazia há bastante tempo. Não há capacidade de resposta. Há uma alteração do horário, não foi feita a articulação e vemo-nos numa situação em que estamos impotentes para poder ajudar. Isso causa-nos enorme frustração, como pode calcular”, disse o autarca ao PÚBLICO.