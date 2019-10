VW mostra Golf 8 e “leva muito a sério” a concorrência da Tesla

Quando o líder do mundo automóvel, que vende 10 milhões de carros por ano, diz que leva a sério um concorrente que vende “apenas” um milhão de viaturas por ano, isso é apenas uma simpática troca de galhardetes entre gestores milionários ou uma declaração para ler nas entrelinhas? Não faltam sinais de um “bromance” entre o todo-poderoso líder da Volkswagen (VW), Herbert Diess, e o polémico chefe da Tesla, Elon Musk. Nos últimos meses, houve elogios cruzados, o mais recente surgiu na quinta à noite, do lado alemão, durante a apresentação do novo Golf 8, que foi revelado ao mundo nas últimas horas.

Foto Mais de 36 milhões exemplares do Golf foram construídos desde que o modelo nasceu em 1974. Na foto, a traseira de um dos exemplos da oitava e mais recente geração EPA/DAVID HECKER

Questionado por jornalistas, o CEO do maior fabricante mundial de carros declarou que “a Tesla não é de nicho”, reservando elogios para a empresa que esta semana anunciou lucros trimestrais que surpreenderam o mercado bolsista. “O Model 3 é um modelo de sucesso e [a Tesla] é um dos maiores fabricantes de carros eléctricos. Temos muito respeito pela Telsa. É um concorrente para levar muito a sério”, disse o gestor alemão, citado pela Bloomberg, em Wolfsburgo, cidade-sede do grupo Volkswagen.

Foi ali que o líder mundial revelou ao mercado a oitava geração do Golf. E depois de mostrar como a VW está a tentar incorporar a mobilidade eléctrica no modelo de maior sucesso, Diess voltou a exaltar a qualidade do trabalho da Tesla, tal como já tinha feito em Setembro. Nessa altura, aproveitou o Salão de Frankfurt para dizer que admirava aquela empresa mas desmentia que a VW estivesse interessada em comprá-la. Dias depois, Elon Musk retribuiu o galhardete.

Vinte e quatro horas após o início do julgamento na Alemanha do escândalo dieselgate, que senta a VW no banco dos réus devido à manipulação dos testes de emissões poluentes em motores diesel, Musk foi ao Twitter dizer que “Diess está a fazer pelo eléctrico mais do que qualquer outro grande construtor. (...) Vale o que vale, mas ele tem o meu apoio”, escreveu o empresário que esta semana até dispensava qualquer ajuda.

Tesla ultrapassa GM na bolsa

Isto acontece numa semana em que a Tesla vive um clima de euforia, depois de anunciar lucros inesperados de 143 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019.

Foto Gráfico da cotação mostra um salto no dia 23 de Outubro Marketwatch

O mercado esperava prejuízos, mas depois da divulgação dos resultados, a cotação das acções da Tesla saltou 20%, registando o melhor dia desde 2013, na bolsa de Nova Iorque. Apesar dos números positivos, e dos elogios de grandes concorrentes, há analistas de mercado que continuam a suscitar dúvidas sobre a sustentabilidade da gestão da Tesla.

Seja como for, a Tesla ultrapassou a General Motors (GM) como fabricante mais valioso dos EUA. No fecho da bolsa na quinta-feira, as acções da Tesla fecharam com uma subida de 17% (para 298 dólares), mesmo assim, longe dos 390 dólares por acção que chegou a valer em 2018.

Foto A VW "carrega" na tecnologia – quem tem um telemóvel Samsung pode configurá-lo como chave do carro DR

Foto Visual exterior do Golf 8 mantém a figura reconhecível do modelo de maior sucesso comercial da VW DR

Apesar disso, a Tesla tem agora uma capitalização bolsista de 53,7 mil milhões de dólares, contra os 51,1 mil milhões de dólares atribuíveis à GM.

Golf 8: um ícone com prazo de validade?

Quanto ao novo Golf 8, a produção começará em Dezembro, na Alemanha. Resumidamente, a VW manteve um visual reconhecível, mas deu ao Golf uma nova configuração mais aerodinâmica. Algo que é acentuado visualmente pelas mudanças na dianteira, onde a grelha superior é mais pequena, fazendo parecer que o carro está mais baixo, e as ópticas dão a ilusão de maior largura – o que até contraria a realidade, porque o carro está 10 milímetros mais estreito do que a geração anterior.

No interior, é notório que a tecnologia ganha muito espaço no habitáculo, ao passo que nas motorizações haverá cinco opções híbridas: três com um sistema híbrido de 48 volts (potências entre 81 cavalos a 148 cavalos); e dois híbridos plug-in, com baterias de 13 kWh que debitam até 201 ou 241 cavalos de potência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há ainda dois motores a gasolina (1.0 e 1.5), com quatro configurações possíveis, e uma opção a gasóleo (motor 2.0) com duas versões (114cv e 148cv). A Volkswagen tenciona investir 50 mil milhões de euros.

Os executivos da VW, que andam a responder em tribunal por terem enganado todo o mundo com as emissões poluentes reais mais elevadas do que aquelas que eram anunciadas, garantem que este ícone do mundo automóvel está mais limpo do que nunca. E acessível – na Alemanha, o preço de entrada ficará abaixo dos 20 mil euros, segundo disseram em Wolfsburgo.

Porém, o motor eléctrico e, sobretudo, a mudança de hábitos dos consumidores, parece colocar o Golf com um prazo de validade. A popularidade dos SUV está a roubar clientes ao segmento dos compactos. E internamente a VW concebeu o modelo ID.3 como carro eléctrico do futuro no segmento em que hoje domina e reina o Golf. Será que este sucesso de vendas caminha para o fim da vida? Ralf Brandstätter, líder de operações da marca Volkswagen, diz estar optimista: “Eu acredito que depois do Golf 8 ainda vai haver mais um novo.”