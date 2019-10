Venda da Brisa pode render mais de 2,2 mil milhões

O acordo foi celebrado entre os dois accionistas que detêm a Brisa, o Fundo Arcus e o grupo José de Mello e comunicado esta semana numa reunião de directores: os dois accionistas vão colocar no mercado, cada um, 40% dos direitos de voto na Brisa. O fundo Arcus vai sair da estrutura mas o grupo liderado por Vasco de Mello, apesar de abdicar do controlo da empresa, tenciona manter-se como accionista de referência, ficando com uma participação de 20% do capital. Os investidores que estarão interessados neste activo – e que já por ele manifestaram interesse, confirmou o PÚBLICO junto duas fontes, em vários contactos – são fundos de pensão e fundos de infra-estruturas.

Ao que o PÚBLICO apurou, a decisão de vender o capital da Brisa em dois blocos accionistas tem a ver com a intenção de potenciar o valor da venda, recebendo um maior número de propostas – uma vez que a venda num único bloco (apesar de haver potenciais interessados no negócio) não deixará de implicar um investimento muito elevado, acima dos 2,2 mil milhões de euros, que poderá afastar interessados.

A notícia da intenção de vender 80% do capital da Brisa foi tornada pública esta sexta-feira, com fonte oficial da Brisa a adiantar ao Jornal de Negócios que a entrada de novos accionistas no capital da concessionária permitirá à empresa reforçar “o seu papel de plataforma de referência na gestão de infra-estruturas rodoviárias e mobilidade”. Mas o que é incontornável é a intenção de reduzir o endividamento da sociedade, que em Junho tinha uma dívida financeira líquida de 406,5 milhões.

Questionada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Brisa afirmou que a empresa está muito tranquila com as mudanças que se adivinham na estrutura accionista, frisando que “a empresa permanecerá firme na sua estratégia”. Sabendo-se que a principal actividade da Brisa, e que está assente na Brisa Concessões Rodoviárias – tem por base um negócio regulado, não se adivinham mudanças de relevo. Mas também é um facto que o maior desafio que enfrentará a nova estrutura accionista da empresa está relacionado com o processo de renegociação dos contratos, que foi anunciado ainda quando Pedro Marques era ministro do Planeamento e das Infraestruturas, mas que ainda não arrancou a sério.

O objectivo deste negócio é encontrar um ou dois accionistas, de preferência, sendo certo que se os investidores tiverem apenas interesses financeiros (como, por exemplo, os fundos de pensões) deixarão para o grupo José de Mello uma maior margem de influência na gestão. No caso de serem investidores conhecedores nos negócios de infra-estruturas, poderá estar aberta a porta a mudanças na estratégia dos accionistas. Nos últimos anos tem sido privilegiada a política de remuneração e a distribuição de dividendos. Desde a OPA, lançada em 2012, a empresa distribuiu, em média, 186 milhões de euros por ano em dividendos aos accionistas que agora querem vender a empresa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Grupo José de Mello tem 52,8% do capital da Brisa, 30% directamente e 55% através da Tagus Holding. A Arcus Infrastructure Partners detém directamente 19,09% do capital e ainda 45% da Tagus. O acordo feito entre ambos os accionistas permite à Arcus sair completamente do capital da empresa, enquanto a José de Mello assegura a sua continuidade, com 20% dos direitos de voto.

Recorde-se que já no passado mês de Junho, a Bloomberg anunciava a intenção da Arcus de alienar, pelo menos, parte da sua participação. E o Jornal de Negócios revela, esta sexta-feira, que os bancos já iniciaram os contactos com potenciais investidores e que a operação deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre de 2020. O grupo José de Mello está a trabalhar com o Rothschild e com o Caixa BI, enquanto a Arcus é assessorada pelo Morgan Stanley e o Millennium BCP Investment Banking.

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) é a principal concessão do grupo Brisa e abrange a “espinha dorsal” do sistema rodoviário português num total de 12 auto-estradas, incluindo a A1. Mas tem ainda mais cinco concessões: Atlântico (A8 e A15), Litoral Oeste (ligação A1-A8), Baixo Tejo (Setúbal), Brisal (A17) e Douro Litoral (A32). Estas duas últimas concessões motivaram uma disputa com os hedge funds credores que quiserem tomar conta do capital. O acordo entre as partes foi anunciado em Agosto. A Brisa registou em 2018 um lucro de 158 milhões de euros, menos 31,5% que em 2017, ano em que o grupo vendeu a concessão Northwest Parkway.