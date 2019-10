“Juve Leo” e Directivo recebem “ordem de despejo” do Sporting

Na sequência do fim do protocolo da direcção de Frederico Varandas com as claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI, estas terão agora de abandonar os espaços cedidos pelo clube em Alvalade. Assim fez saber o Sporting, que já notificou estes dois grupos, confirmou o PÚBLICO junto de fonte do clube.

A Juventude Leonina terá de deixar a sua “casinha”, cedida pela Câmara Municipal de Lisboa ao Sporting, nas imediações do Estádio José Alvalade. Por sua vez, o Directivo terá de abandonar um espaço no interior do estádio. Estes espaços serviam, principalmente, como arrecadações para os materiais que as claques levam para os estádios, sendo também um ponto de concentração para os adeptos em dia de jogo.

Estes dois grupos já tinham perdido alguns benefícios na partida desta quinta-feira, frente ao Rosenborg, a contar para a Liga Europa. Nenhuma das claques conseguiu entrar com bandeiras, faixas e outros adereços para a Curva Sul – local onde se juntam as quatro claques do clube.

No domingo, o Sporting anunciou a rescisão com estes dois grupos de adeptos organizados de um protocolo assinado com todas as claques em Julho passado. Torcida Verde e Brigada Ultras Sporting continuam a manter os apoios do emblema de Alvalade, que envolvem ajudas de custo nas deslocações, lugares anuais a preços reduzidos e a utilização de espaços para armazenamento de materiais das claques. Ao que o PÚBLICO apurou, o mais recente vínculo firmado com a presente direcção de Varandas já tinha significado um retrocesso na perda de benefícios para os grupos organizados. Durante a presidência de Bruno de Carvalho, as claques tinham acesso a bilhetes gratuitos para os jogos em Alvalade, benefício que terminou em Julho.

Como justificação para este afastamento institucional, os líderes “leoninos” alegaram que estes dois grupos não apoiavam os atletas do Sporting, lembrando a invasão e posteriores agressões a jogadores do Sporting na Academia de Alcochete. As claques rejeitaram estes argumentos, prometendo continuar com o apoio em todos os jogos, com ou sem benefícios.

O clube denunciou, ainda, uma alegada dívida das claques relativa à segunda prestação referente à regularização da bilhética da temporada 2018-19, acusando estes dois grupos organizados de terem violado “dolosamente e conscientemente” as obrigações do protocolo.