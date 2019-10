A França de todas as cores em 1998

O grupo que se juntara em Paris por aqueles dias era bastante heterogéneo. Havia gente dos seis cantos do hexágono francês, mas também das quatro partidas do mundo. Juntos, escreveram a sua história e puseram uma nação a desfilar pelos Campos Elíseos. Em 1998, a diversidade foi cantada nos estádios de futebol ao ritmo dos golos e das vitórias da selecção francesa. Foi só há duas décadas. Mas parece que nos esquecemos depressa.

Sob o comando de Aimé Jacquet – o treinador que deixou de fora grandes nomes do passado como Eric Cantona, Jean-Pierre Papin ou David Ginola para dar lugar a uma geração de “jovens lobos” – nem tudo foram flores de lis para a França… Um ano antes do Mundial, o público vaiava a equipa das bancadas e pedia a demissão do técnico, mas, já se sabe, tudo isso mudou depressa à medida que a multicolor selecção francesa começou a encantar na fase final do Mundial 98.

Havia de tudo um pouco entre os jogadores que compunham o grupo escalado para a prova. A França, antiga nação imperial e país de imigração maciça, foi buscar energia às suas raízes mais diversas. Lilian Thuram, o lateral-direito, nasceu em Guadalupe, nas Antilhas; Thierry Henry, o goleador, era filho de um guadalupino e de uma natural da Martinica; o médio Bernard Dioméde também tinha ascendência de Guadalupe. Do outro lado do Atlântico, da Guiana Francesa, vinham também os pais de Bernard Lama, o guarda-redes suplente. E o pai de David Trezeguet, outro homem-golo, era argentino (aliás, David, tendo nascido em França, viveu a sua juventude em Buenos Aires, onde começou a jogar futebol).

O lateral-esquerdo Bixente Lizarazu era basco, os médios Youri Djorkaeff e Alain Boghossian tinham ascendência arménia (no caso do primeiro, mesclada com um toque polaco e uma ligação mais distante aos mamelucos, povo de cavaleiros da Turquia). Outro centro-campista, Robert Pires, era filho de um português e de uma espanhola. O “trinco” Patrick Vieira nasceu no Senegal, o central Marcel Desailly era natural do Gana – viajou para França quando foi adoptado por um diplomata francês. Recordista de distância, o médio-defensivo Christian Karembeu chegou à Europa vindo do outro lado do planeta, das ilhas da Nova Caledónia, no Pacífico.

Este colectivo de talentos das mais remotas paragens era liderado em campo por um génio da bola nascido em Marselha, sul de França. Chamava-se Zinedine Zidane e era filho de imigrantes argelinos. No dia 12 de Julho de 1998, destronou Michel Platini e tornou-se no maior herói futebolístico do seu país.

Uma final fácil

Para chegar ao jogo decisivo do “seu” Mundial, a equipa da casa tinha, primeiro, passeado por um grupo que incluía a Dinamarca, a África do Sul e a Arábia Saudita. Três jogos, três vitórias e encontro marcado com o Paraguai, nos oitavos-de-final, fase em que valeu o golo de ouro (fórmula de desempate entretanto abandonada, em que o prolongamento terminava assim que a primeira equipa marcasse) do central Laurent Blanc, aos 114’. Seguiu-se mais uma saga, com o triunfo nos penáltis sobre a Itália no jogo dos quartos-de-final, antes de a França bater a surpreendente Croácia (2-1) nas “meias”, acelerando para a final.

Do outro lado aparecia o Brasil. Superiorizara-se a Noruega, Marrocos e Escócia na fase de grupos, para depois arrasar o Chile (4-1) e afastar a Dinamarca (3-2) nas rondas seguintes a eliminar. A meia-final, com a Holanda, foi bem difícil e só se decidiu nos pontapés da marca de grande penalidade: 1-1 após prolongamento, 4-2 nos penáltis. O Brasil chegava à final e o mundo olhava para a linha atacante do “escrete” e via Rivaldo, Bebeto e, aos 21 anos, um Ronaldo que já era “Fenómeno” (o cognome foi-lhe dado pela imprensa italiana, quando, em 1997, se estreou pelo Inter). A França jogava em casa, mas…

E, no entanto, o Brasil que se apresentou nessa noite no novíssimo estádio de Saint-Dennis, perante 80.000 pessoas, era uma equipa irreconhecível. Ainda tremia, literalmente. Mesmo em cima da hora do jogo, Ronaldo não era dado como titular: era Edmundo quem aparecia no “onze” inicial. Afectado por uma misteriosa convulsão, cujo diagnóstico variou desde a epilepsia a um agudo episódio de stress, Ronaldo tinha passado o dia no hospital, mas apresentou-se no estádio 40 minutos antes da partida declarando-se apto. Houve grande discussão no interior do grupo, mas o “Fenómeno”, que jogara toda a prova em sofrimento devido a problemas num joelho, lá entrou de início. E foi só isso que fez: entrou, caminhou de um lado para o outro, tocou ao de leve na bola. Um espectro.

Do outro lado estavam o cavaleiro Zidane (dois golos na final) e a sua falange multiétnica, multirracial e multicolor, seleccionada e trabalhada na fábrica de talentos de Clairefontaine (o centro de estágios da Federação Francesa de Futebol). Foi um rolo compressor e os brasileiros não tiveram hipóteses.

Sim, há pouco mais de 20 anos, uma equipa com todas a cores da paleta étnica da França moderna uniu uma nação e pô-la em festa. O futebol e o mundo saudaram este exemplo de multiculturalismo e integração racial. Foi há pouco mais de 20 anos. Mas parece que há por aí muitos racistas de memória curta.