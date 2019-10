Federação arquiva queixa do Sporting contra Alverca

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou uma queixa do Sporting contra o Alverca, avança o jornal desportivo Record.

Em causa estava a utilização do médio brasileiro Luan na partida da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, encontro que terminou com a derrota dos “leões” no Complexo Desportivo FC Alverca, por 2-0.

O médio tinha sido expulso na última partida realizada antes da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal – deslocação a Loures, na 7.ª jornada do Campeonato de Portugal – e o departamento jurídico do Sporting entendeu haver motivos para avançar com a participação disciplinar ao CD da FPF. Luan foi o autor do segundo golo do Alverca frente aos sportinguistas.

O Sporting tentava, desta forma, evitar o afastamento precoce da Taça de Portugal pela via administrativa.