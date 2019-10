BeNeLiga, um campeonato único para juntar Bélgica e Holanda

Mais do que uma ideia com pernas para andar, é um projecto que já está em cima da mesa de negociações e que está a gerar interesse junto das cúpulas do futebol belga e holandês. As duas federações anunciaram que vão estudar ao detalhe a eventual criação de um campeonato conjunto, que incluirá clubes dos dois países, e já têm um nome na manga: BeneLeague (BeNeLiga).

Um primeiro encontro entre as partes ocorreu antes do Verão, agregando representantes de uma espécie de G5 belga ((AA Ghent, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht e Standard Liège) e G6 holandês (Ajax, AZ Alkmaar, FC Utrecht, Feyenoord, PSV Eindhoven e Vitesse). A intenção por detrás desta ideia é, acima de tudo, reduzir o fosso que separa os maiores clubes destes dois territórios da nata do futebol europeu.

“Numa primeira fase, os clubes envolvidos decidiram fazer um estudo de viabilidade sobre o valor acrescentado da BeNeLiga”, pode ler-se no comunicado emitido nesta sexta-feira pela federação holandesa. “Este estudo tem o aval das federações com o intuito de alargar os nossos interesses no futebol. Desde então esse estudo tem estado a ser conduzido pela Deloitte e os resultados desta primeira fase confirmam que a nova competição tem um potencial significativo”.

Na terça-feira, o presidente do Club Brugge tinha adiantado, em entrevista, que a BeNeLiga poderá ver a luz do dia dentro de três anos. “O campeonato deverá contar com 18 clubes, oito dos quais serão belgas. Isto pode desenrolar-se rapidamente. Se não for para a próxima época, em dúvida será numa das duas seguintes”, projectou Bart Verhaeghe.

Pelo menos para já, os responsáveis federativos não se comprometem com timings, limitando-se a confirmar que o processo vai continuar. “Com base nas conclusões a que chegámos, decidimos que há bases suficientes para prosseguirmos para uma segunda fase do estudo. Entre outras coisas, vamos concentrar-nos no formato competitivo da BeNeLiga, nos seus efeitos sobre outras competições e sobre o impacto nos clubes”.

Esta intenção já tem vindo à baila em anos anteriores, mas agora parece mais sólida do que nunca, ainda que levante muitas reservas junto de alguns dos protagonistas. Entre eles está o actual treinador do Feyenoord, Jaap Stam. “Durante uns anos foi completamente diferente, mas actualmente a selecção holandesa está a jogar melhor e alguns clubes estão a portar-se bem na Europa. Não sou a favor da fusão”, assumiu.