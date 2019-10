Barty vai estrear-se nas WTA Finals depois de confirmada no topo

Depois de duas participações na prova de pares, Ashleigh Barty vai estrear-se nas Shiseido WTA Finals Shenzhen em singulares e logo no papel principal. Antes do sorteio dos grupos do masters feminino, a tenista australiana de 23 anos foi confirmada como a melhor jogadora de 2019, ano em que conquistou o seu primeiro título do Grand Slam, em Roland Garros, e ascendeu à liderança do ranking mundial, sendo a única a competir na segunda semana de cada um dos quatro majors.

A partir de domingo, Barty vai encerrar uma época memorável num torneio milionário, com um prémio monetário total de 12,6 milhões de euros, sendo certo que a vencedora irá sair da cidade chinesa com um novo prémio recorde no circuito feminino, que poderá chegar aos 4,2 milhões de euros, se ganhar todos os encontros da fase de grupos.

Em Shenzhen, a australiana lidera o Grupo Vermelho, juntamente com Naomi Osaka, campeã no Open da Austrália, Petra Kvitova e Belinda Bencic. O Grupo Púrpura é formado por Karolina Pliskova, recordista no WTA Tour com quatro títulos conquistados este ano, Bianca Andreescu, vencedora do Open dos EUA, Simona Halep, campeã em Wimbledon, e Elina Svitolina.

Embora haja só três estreantes (Barty, Andreescu e Bencic) só Kvitova, em 2011, e Svitolina, igualmente invicta no ano passado, já conquistaram este torneio, que teve a primeira edição em 1972.

No circuito masculino, ainda faltam conhecer dois dos oito que vão disputar as ATP Finals, em Londres, a partir de dia 10 de Novembro. Por outro lado, já se sabe quem são os oito “mestres” sub-22 que vão estar em Milão, nas Next Gen ATP Finals, com início no dia 5: Alex de Minaur (Austrália), Denis Shapovalov (Canadá), Frances Tiafoe (EUA), Casper Ruud (Noruega), Miomir Kecmanovic (Sérvia), Ugo Humbert (França), Mikael Ymer (Suécia) e o wild card italiano Jannik Sinner.