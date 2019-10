Jesus is King é o novo álbum de Kanye West e também traz um filme para o vermos renascido

O novo álbum, anunciado em Setembro, foi adiado nesse mês, depois anunciado para Outubro e finalmente lançado esta sexta-feira, depois de mais um adiamento de última hora “para uns retoques finais”. E com ele, um disco curto (11 canções disparadas em apenas 27 minutos) que a crítica começa agora a digerir, chega também um filme: Jesus is King, realizado pelo fotógrafo de moda Nick Knight, um testemunho das sessões Sunday Service mantidas semanalmente por West desde o início de 2019 em diversos locais nos Estados Unidos (Coachella foi uma das paragens), tem estreia mundial esta sexta-feira e estará em exibição até domingo nos Cinemas Nos Imax do Colombo, em Lisboa, do CascaiShopping, em Cascais, e do MarShopping, em Matosinhos. As sessões estão marcadas para as 21h (sexta-feira e sábado) e para as 16h (domingo) e os bilhetes custam sete euros.

O cenário é a Cratera Roden, que o celebrado artista James Turrell, visionário na abordagem da relação da luz com o espaço, adquiriu em 1979 e onde vem trabalhando desde então – nunca antes tinha sido aberta ao público. Ali Kanye West liderou os seus Sunday Services, sessões musicais, criadas à imagem de um cerimonial religioso, em que recriou canções que lhe são próximas e adaptou o seu repertório do passado a um tratamento próximo do gospel. Teve a acompanhá-lo, ao longo dos vários meses de sessões, o grupo coral The Samples, reunido propositadamente para as cerimónias, e convidados como Kid Cudi ou Francis and the Lights, entre muitos outros.

Reflexo de um despertar religioso de Kanye West, que agora se assume como cristão renascido, álbum e filme são descritos pelo autor de College Dropout como “uma manifestação dos Evangelhos”. Jesus is King, o seu novo álbum, é o sucessor de Ye e de Kids See Ghosts, ambos gravados em 2018, este último em parceria com Kid Cudi. E se ele nos mostra um novo Kanye West, totalmente devotado à palavra de Deus – terá doutrinado os colaboradores no seu novo álbum a manterem a castidade pré-marital –, é certo que o velho Kanye West, controverso e megalómano, ainda não nos abandonou. Esta semana, entrevistado pelo radialista Zane Lowe no programa Apple Music Beats 1, classificou o seu apoio a Donald Trump como “uma partida de Deus a todos os liberais”. Depois, imaginou um futuro em que será ele mesmo Presidente do seu país, antes de se auto-avaliar, “inquestionavelmente, sem margem para dúvidas”, como “o maior artista humano de todos os tempos”.