Europa(s) e europeus

Ignore alguns dos panfletos sobre a história da Europa que têm saído no mercado português, parcos no conhecimento e pobres na interpretação. Ficará muito mais bem servido com esta obra se o que pretende é compreender as múltiplas histórias da Europa no longo século XIX, do escrutínio do curso de vida de homens e mulheres exemplares adaptando-se a circunstâncias desafiantes até às razões das opções políticas de inúmeros estadistas, passando pelo tratamento aprimorado das grandes transformações políticas, sociais, económicas, tecnológicas e culturais que marcaram o período.

