Por um dia, a Parfois vai estar numa galeria de arte no Porto

A Parfois, marca portuguesa de moda e acessórios, abre neste sábado uma janela ao público, na Galeria Nuno Centeno, no Porto, para as peças da nova colecção Outono/Inverno e Natal, que ainda não estão à venda em loja. Será não só uma pop-up store, a que foi dado o nome de “Here & Now”, mas, paralelamente, decorrerá um programa que reúne moda com uma instalação interactiva, ilustração, música e cinema.

Numa “experiência única de loja”, a Parfois propõe uma mostra de seis jovens artistas: Kiki Ljung (Bélgica), Alice Wietzel (França), Mariana Malhão (Portugal), Ola Dobrzyńska (Polónia), Barbara Dziadosz (Alemanha) e Mar Hernández (Espanha), que expõem uma ilustração sobre a descoberta do universo da mulher. Há ainda uma instalação de arte interactiva criada pelos Grandpa’s Lab. O programa inclui ainda uma conversa com o meio de moda WGSN sobre o futuro consumidor; e a exibição do documentário “Westwood: Punk, Icon, Activism”, numa parceria com o Porto/Post/Doc.

Ao longo do dia, o público terá a oportunidade de conhecer novas propostas cujo “foco está nas camadas e proporções, estabelecendo um equilíbrio entre diferentes materiais e formas para criar um look que seja aconchegante, mas que exprima uma identidade confiante e únicas”, refere a marca em comunicado. Ainda que a Parfois celebre as bodas de prata, este evento não faz parte integrante das comemorações, adiantou a marca, que abriu a sua primeira loja, em 1994, no Porto, na Rua de Santa Catarina. A Parfois está presente em 73 mercados, contando no portefólio com mil lojas, entre elas uma em Paris. Só em 2018, a marca abriu 130 lojas e facturou 350 milhões de euros, prevendo até ao final deste ano crescer 20%.