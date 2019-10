No Portugal Fashion, os designers estão apostados na defesa do planeta

A sustentabilidade, o meio ambiente e a defesa dos direitos humanos estiveram, mais uma vez, na ordem do dia, na segunda noite do Portugal Fashion, na Alfândega do Porto, que termina amanhã. Se 90% da colecção de Inês Torcato é feita com materiais reciclados ou orgânicos naturais e vegetais, a de Luís Buchinho “deu uma nova vida a coisas mortas”, como os naperons da mãe, a quem dedicou o desfile.

Inês Torcato partiu da declaração dos direitos humanos para esta colecção, apresentando dezenas de coordenados sem diferenciação género que tanto podem ser vestidos por homens como por mulheres.

Os modelos iam desfilando, calcando uma tinta azul no chão e deixavam depois uma pegada nessa tonalidade, como se fosse uma pegada ecológica, num alerta da designer de moda para a defesa do meio ambiente. Para Inês Torcato, “deveria ainda existir uma declaração dos deveres humanos, porque temos o dever e a obrigação de proteger o sítio onde vivemos, de proteger o planeta”. A designer deu, por sua vez, o seu contributo ao utilizar materiais reciclados ou orgânicos naturais ou vegetais em 90% da colecção, desde tecidos feitos a partir de plásticos reciclados do mar ou garrafas de plástico, viscoses (origem vegetal) e algodões orgânicos. “Esta é a minha tentativa de ajudar na preservação ambiental e na sustentabilidade”, sublinha satisfeita a designer que levou à passerelle coordenados, alguns deles com folhados, em tons branco, bege e preto.

Luís Buchinho dedica desfile à mãe

Em homenagem à mãe Salomé, o designer Luís Buchinho aplicou os naperons desta e de outros amigos nalguns dos 42 coordenados que desfilaram na Alfândega do Porto, sob o olhar atento de centenas de pessoas. Além dos naperons, o designer de moda aplicou, nas peças, apontamentos dos lenços de Viana do Castelo e ainda “uma certa ironia do coração de Viana”. Para Luís Buchinho, que já tinha levado à Semana da Moda de Paris uma amostra da colecção “Turista Acidental”, este desfile é um desafio à criatividade. “Não houve cortes nestas peças”, diz, sublinhando que simplesmente foi buscar “coisas mortas nas gavetas e lhes deu uma nova vida”. No final, uma colecção que “surpreende com a ideia lúdica associada a um tema” para um uma mulher cosmopolita, descreve.

Momentos antes, foi a vez de David Catalãn que, em Junho, se estreou numa passerelle para novos talentos da semana da moda italiana, em Milão, apresentar a colecção Not Finished. O designer de moda inspirou-se em Kurt Cobain, dos Nirvana, “nas suas peças icónicas como o pijama, as calças de ganga manchadas, com criações um bocado mais divertidas”, descreve. Catalãn levou 40 coordenados com um toque desportivo e alguns apontamentos gráficos, “para que os homens vejam que há peças básicas que se podem combinar” e podem estar na mesma bem vestidos e apresentáveis.

A fechar a noite esteve o francês Nicolas Lecourt Mansion, que venceu o galardão francês Andam Creative Label Prize. Conhecido pelas suas peças extravagantes, o jovem designer de moda apresentou a colecção “Gloria”, inspirado numa princesa punk alemã com o mesmo nome, em torno da qual criou todo o universo da colecção. Desfilou na passarelle um vestido castanho em couro usado pela modelo Kendall Jenner, além de peças com cristais ‘mesh Swarovski’. “Esta colecção é sobre quebrar barreiras, fazer roupas e não muros. As pessoas sentirem-se confortáveis e confiantes”, descreve o francês que tem influências de artistas plásticos como Salvador Dalí e Frida Kahlo.

Nicolas Lecourt Mansion, que se formou no Atelier Chardon Savard, em Paris, confessa ao PÚBLICO que “é uma honra ser convidado para o Portugal Fashion” e que vai aproveitar a estada para visitar algumas fábricas têxteis.

Também Carla Pontes apresentou a instalação Pausa e Estelita Mendonça levou as suas criações à passerelle. O Portugal Fashion continua nesta sexta-feira com Diogo Miranda e Sophia Kah, entre outros.