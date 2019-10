Bernardo Lobo ao vivo no auditório do PÚBLICO

Músico numa família de músicos, Bernardo Lobo nasceu em 9 de Setembro de 1972 no Rio de Janeiro, neto do compositor Fernando Lobo (1915-1996) e filho do cantor e compositor Edu Lobo e da cantora Wanda Sá. Com seis discos gravados em nome próprio, o mais recente é inteiramente preenchido com canções de Marcos Valle, um dos mais internacionais autores brasileiros, ligado à segunda geração da bossa nova.

Chama-se Uma Viola Mais Que Enluarada e, sobre ele, disse Bernardo ao PÚBLICO: “Admiro muito o Marcos, é um compositor sem fronteiras que vai da bossa nova, do Samba de Verão, um dos clássicos mais gravados da história, até uma música mais pop, para as pessoas dançarem. E faz isso com uma assinatura.” O disco já foi apresentado ao vivo em São Paulo e no Rio de Janeiro, seguindo-se agora a Europa. Em Portugal tem marcado um concerto no B.Leza, em Lisboa, no dia 30 de Outubro.