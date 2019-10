Detido homem que cultivava canábis no quintal

A GNR da Feira deteve um homem que cultivava plantas de canábis no quintal e num anexo da sua casa, naquele concelho, no distrito de Aveiro, informou aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que o indivíduo, residente na freguesia de Lourosa, foi detido na terça-feira, no âmbito de uma investigação que decorria há três meses pelo crime de tráfico de estupefacientes. “Os militares apuraram que o suspeito cultivava plantas de canábis no seu quintal e num anexo fechado em forma de estufa, reservando ainda uma divisão do seu domicílio que servia de local de secagem”, refere a mesma nota.

Na sequência das diligências realizadas, foi cumprido um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 3500 doses de canábis, 25 plantas e diversos equipamentos afectos ao seu cultivo.

O detido foi presente ao Tribunal da Feira na quarta-feira, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.