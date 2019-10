Cecília Meireles é candidata a líder da bancada do CDS e João Oliveira à do PCP

A deputada Cecília Meireles vai candidatar-se à liderança da bancada do CDS numa eleição que decorrerá na sexta-feira, dia da instalação da nova Assembleia da República, disse esta quinta-feira à Lusa fonte partidária. Cecília Meireles, ex-secretária de Estado do Turismo no Governo PSD/CDS, é vice-presidente do partido e foi cabeça de lista pelo círculo do Porto nas eleições legislativas de 6 de Outubro. Do lado do PCP, João Oliveira foi reconduzido como líder do grupo parlamentar.

Também esta quinta-feira soube-se que Inês Sousa Real será a líder parlamentar do PAN. À direcção da bancada do PS concorre Ana Catarina Mendes e à do PSD concorrerá Rui Rio (Fernando Negrão será candidato a uma das vice-presidências da Assembleia da República). No caso do Bloco, deverá manter-se Pedro Filipe Soares e no do PCP João Oliveira. O líder da bancada do PEV vai ser José Luís Ferreira.

O deputado comunista João Oliveira foi reconduzido esta manhã, após reunião dos comunistas na Assembleia da República. Segundo disse fonte parlamentar à Agência Lusa, os 10 tribunos do PCP sancionaram ainda os nomes de António Filipe e Paula Santos para continuarem como vice-presidentes da bancada comunista, de acordo com as directrizes definidas também pela direcção do partido.

Ao mesmo tempo, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas após reunião com “Os Verdes”, declarou que “João Oliveira é um belo líder do grupo parlamentar”.

O PCP indicou também António Filipe para desempenhar as funções de vice-presidente do parlamento, enquanto Ana Mesquita foi a designada para secretária da mesa da Assembleia da República. Duarte Alves e João Dias foram os deputados indicados pelos comunistas para o conselho de administração do parlamento, respectivamente como membro efectivo e membro suplente.

A instalação da nova Assembleia da República está prevista para sexta-feira, dia em que os cinco deputados do CDS vão escolher a direcção do grupo parlamentar dos centristas. Também a reunião da bancada do PSD acontecerá na sexta-feira. O grupo parlamentar do Bloco vai reunir-se ainda hoje, como aconteceu com os do PS e PCP.