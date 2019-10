Bloco de Esquerda mantém Pedro Filipe Soares como líder da bancada parlamentar

O Bloco de Esquerda aprovou esta quinta-feira a recondução de Pedro Filipe Soares, de 40 anos, como líder da bancada parlamentar do partido na XIV legislatura, confirmou o PÚBLICO. A sua nomeação já tinha sido aprovada por unanimidade na reunião da Comissão Politica da semana passada, apurou o PÚBLICO. A confirmação chega agora com a reunião do grupo parlamentar do Bloco.

Licenciado em Matemática Aplicada à Tecnologia e mestrando em Detecção Remota, Pedro Filipe Soares foi eleito deputado à Assembleia da República pela primeira vez em 2009, estreando-se como o primeiro deputado bloquista eleito pelo círculo de Aveiro. Foi, desde então, reeleito pelos círculos eleitorais de Aveiro e Lisboa. Foi eleito pela primeira vez líder parlamentar do Bloco de Esquerda em 2012, substituindo Luís Fazenda.

Em legislaturas passadas, Pedro Filipe Soares foi presidente do Grupo Parlamentar do BE. Integrou até 2011 a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia.​ Actualmente, integra a Comissão Política do partido.

“Na liderança do grupo parlamentar do Bloco, a sua capacidade de iniciativa e de diálogo com as restantes bancadas tornaram também possível a apresentação de vários pedidos de fiscalização da constitucionalidade ao Tribunal Constitucional (TC), em conjunto com o PCP e Os Verdes”, destaca o Bloco de Esquerda. E dá exemplos, elogiando o papel de Pedro Filipe Soares na “fiscalização das normas dos Orçamentos de Estado de 2013 e 2014, suscitando a intervenção do TC quanto aos cortes no subsídio de férias de funcionários públicos e pensionistas, a redução nas prestações sociais em caso de doença e de desemprego, a redução dos salários dos funcionários públicos, ou os cortes nas pensões, entre outras matérias”.

José Manuel Pureza para vice-presidente da Assembleia da República

A aposta na continuidade da equipa estende-se à deputada Mariana Mortágua e ao deputado Jorge Costa, que se mantêm como vice-presidentes.

Também José Manuel Pureza continua a ser o nome que os bloquistas querem ver numa das vice-presidências da Assembleia da República. Já o secretário de mesa será Nelson Peralta, substituindo Moisés Ferreira. Nelson Peralta foi o segundo candidato eleito pelo círculo de Aveiro e estreia-se na Assembleia da República esta sexta-feira, na tomada de posse da XIV legislatura.