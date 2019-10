Bancada do PSD promove eleições para a direcção presidida por Rio

A bancada do PSD vai eleger uma nova direcção a que o líder do partido quer presidir. Rui Rio é candidato (e apresentará uma equipa de vice-presidentes) nas eleições que têm mesmo de se realizar já que Fernando Negrão, líder parlamentar até agora em funções, foi indicado para vice-presidente da Assembleia da República e a sua direcção só tem três deputados que foram reeleitos.

A primeira reunião da bancada do PSD na nova legislatura com a presença de Rui Rio, que também é deputado, já está marcada para esta sexta-feira, ao final da manhã. A reunião acontece no dia em que arranca a XIV legislatura.

Depois serão convocadas eleições para a direcção da bancada mas como Rui Rio anunciou é sua intenção acumular a presidência do partido com a liderança do grupo parlamentar até ao congresso do partido em Fevereiro. A data ainda não foi marcada mas deverá coincidir com o primeiro plenário da nova legislatura que será agendado pela conferência de líderes, previsivelmente na primeira semana de Novembro.

Apesar de Rio querer assumir a liderança da bancada, as eleições têm mesmo de se realizar por causa da saída da direcção de Fernando Negrão para a mesa da Assembleia da República (deverá ser eleito já esta sexta-feira) e por não haver quórum na actual equipa. Dos sete vice-presidentes só três voltaram a ser eleitos deputados – Adão Silva, Emídio Guerreiro e Carlos Peixoto.

Na declaração da passada segunda-feira, Rui Rio disse que iria “assumir a liderança da bancada” até ao próximo congresso para que seja o futuro líder ou ele próprio a fazer essa escolha definitiva.