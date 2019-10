Durante dois minutos, ficas frente a frente com 2328 armas de fogo. Pistolas de brincar, pistolas de água, espingardas semi-automáticas, revólveres; todas pretas, metálicas, com a cara da Hello Kitty ou detalhes gravados na madeira. É a obsessão dos Estados Unidos da América, animada por Patrick Smith, uma arma por frame. "Há algo sedutor nas armas", atira o director de animação membro da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, em entrevista ao site Fast Company. "Talvez este fascínio se deva ao poder óbvio que têm e ao design sofisticado guiado pelo seu único propósito."

Estima-se que existam 393 milhões de armas no país. Smith passou quase dois anos a visitar lojas de armas e museus norte-americanos, por vezes a tirar fotografias sem autorização. No processo de edição do filme stop motion de 24 frames por segundo, alinhou os milhares de armas da mesma forma: de forma a não desviar o olhar do gatilho.