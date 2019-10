Trump quer travar impeachment à força, Bannon aconselha calma e profissionalismo

Faltavam 15 minutos para as 10h da manhã, na quarta-feira, e os congressistas norte-americanos que trabalham no processo de impugnação do Presidente Donald Trump faziam tempo para começarem a ouvir mais uma testemunha. Tal como tem acontecido no último mês, a audição a Laura Cooper, adjunta do Departamento de Defesa para a Rússia, Ucrânia e Eurásia, ia ter lugar à porta fechada, numa das salas de segurança reforçada que existem no edifício da Câmara dos Representantes, uma espécie de esconderijo onde os congressistas se refugiam quando têm de ler documentos ultra-secretos sem o risco de serem espiados, ou fazer perguntas difíceis a testemunhas num processo de impeachment.

Mas, desta vez, a audição teve de ser adiada por várias horas, até bem depois da hora de almoço. À frente dos jornalistas que aguardavam nos corredores, 30 congressistas do Partido Republicano, fiéis apoiantes de Trump, invadiram a sala onde Laura Cooper ia ser ouvida e levaram lá para dentro a mensagem que o Presidente norte-americano insiste em transmitir: “Este processo é soviético, não deveria ser permitido nos Estados Unidos da América. Todos os congressistas deviam poder entrar nesta sala. E os jornalistas também”, disse um dos organizadores do protesto, o congressista Steve Scalise, número dois do Partido Republicano na Câmara dos Representantes.

A inédita manifestação de força dos congressistas republicanos aconteceu um dia depois de o Presidente Trump ter recebido, na Casa Branca, os representantes do House Freedom Caucus – um influente grupo de congressistas conservadores e libertários na bancada do Partido Republicano com ligações ao movimento Tea Party, onde se destacaram personalidades como Sarah Palin, a antiga governadora do Alasca e candidata à vice-presidência dos EUA em 2008.

Nessa reunião na Sala Oval, na terça-feira, Trump incentivou os seus apoiantes a serem “duros” e a “tirarem as luvas” na luta contra o processo de impugnação aberto pelo Partido Democrata em finais de Setembro, disse ao Washington Post o congressista republicano Scott DesJarlais, um dos presentes.

"Espectáculo de circo"

Ao invadirem a sala privada, na quarta-feira, levando lá para dentro os seus telemóveis e outros aparelhos electrónicos, os congressistas revoltosos puseram em causa a segurança nacional dos EUA, segundo especialistas como Mieke Eoyang, antiga funcionária na Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes.

No Twitter, Eoyang deu um exemplo: “Os adversários estrangeiros estão constantemente a tentar descobrir o que se passa nessas salas, para saberem o que os EUA sabem sobre eles, para exporem fontes importantes aos seus governos, para saberem o que os EUA sabem e para usarem isso contra nós. E os congressistas (e os seus aparelhos electrónicos) são alvos de grande valor para os serviços secretos estrangeiros.”

Mas o recurso a uma medida tão drástica, pouco característica da forma quase enfadonha como os congressistas procuram resolver as suas divergências, põe também em causa a eficácia com que a Casa Branca tem lidado com o processo de impugnação contra o Presidente Trump.

“Todo o espectáculo foi um circo – e era esse o objectivo”, escreveu o conselho editorial do jornal New York Times. “Foi um golpe publicitário para tirar legitimidade às investigações do impeachment que Trump e os seus defensores caracterizam como uma inquisição partidária. Se, pelo caminho, forem violadas umas quantas regras e precauções de segurança nacional, que sejam. Gaetz e companhia tiveram todo o gosto em fazer a vontade a um Presidente que tem exigido ser protegido a qualquer custo”, escreveu o Times, referindo-se ao congressista Matt Gaetz, o porta-voz do grupo que invadiu a sala da Câmara dos Representantes.

Em particular, os críticos do Presidente Trump dizem que o protesto dos congressistas foi uma tentativa de empurrar mais para baixo, nos sites de notícias, as mais recentes revelações do processo de impugnação. Poucas horas antes, na noite de terça-feira e na madrugada de quarta-feira, os jornais e as televisões norte-americanas tinham em destaque a principal ideia que o embaixador interino dos EUA em Kiev, William Taylor, quis transmitir às comissões de investigação durante a sua audição: Trump esteve envolvido pessoalmente na pressão sobre a Ucrânia para incriminar alguns dos seus adversários políticos, entre os quais Joe Biden, e tentou reter o envio de quase 400 milhões de dólares ao país enquanto isso não acontecesse.

Perante a quase certa votação na Câmara dos Representantes para a impugnação do Presidente – que já levou o Partido Republicano a preparar-se para a fase seguinte, o julgamento no Senado, até ao Natal –, a estratégia da Casa Branca para caracterizar o processo como inconstitucional e persecutório parece estar a falhar.

Apesar de os congressistas que invadiram a sala privada acusarem o Partido Democrata de estar a conduzir o processo em segredo, cerca de 100 eleitos do Partido Republicano têm lugar nas três comissões de investigação. Não podem convocar testemunhas, mas podem inquirir as que estão a ser chamadas pelos democratas e ouvem tudo o que elas dizem.

Tal como nas investigações do Partido Republicano que se seguiram à morte de norte-americanos em Benghazi, na Líbia, em 2012, é habitual que os processos mais importantes comecem com audições à porta fechada, para garantir que as testemunhas falem sem constrangimentos – e, segundo o Washington Post, o Partido Democrata já decidiu que começará a abrir o processo ao grande público a partir de meados de Novembro.

Para além disso, se o caso chegar ao Senado, o julgamento será público e o Presidente Trump terá advogados a defendê-lo, para além de 53 senadores republicanos que só perante uma catástrofe política votarão para afastá-lo do cargo.

Bannon lança “gabinete de crise"

A insistência em acusar o Partido Democrata de perseguição política, e em retratar todas as testemunhas acusatórias como fanáticos anti-Trump, já levou um dos antigos apoiantes do Presidente norte-americano a reaparecer no panorama político dos EUA.

Esta semana, Stephen K. Bannon, o antigo director da campanha eleitoral de Trump que saiu da Casa Branca em Agosto de 2017 em conflito com o Presidente, lançou um programa de rádio a que chamou “War Room” (sala de guerra) – o nome que é dado aos gabinetes de crise constituídos na Casa Branca para lidar com ameaças graves, e que Trump insiste em não criar por temer que isso passe uma imagem de aflição.

A ideia, diz o Washington Post, é fazer tudo ao contrário do que a Casa Branca está a fazer e montar uma defesa séria: parar de falar em “notícias falsas”, de “caça às bruxas” ou de “conspiração do Estado paralelo”. E proibir o advogado pessoal de Trump, Rudolph Giuliani, de tentar defender o Presidente na televisão.

“Não quero saber se vocês odeiam a Nancy Pelosi”, disse Bannon num dos programas, esta semana, referindo-se à líder da Câmara dos Representantes e principal responsável pelo processo de impugnação. “Isto é um mestrado, e ela está a dar uma aula de mestre.”