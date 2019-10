Trump confirma saída do Acordo de Paris, mas adversários prometem regresso em 2020

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que os EUA vão mesmo sair do Acordo de Paris, quase dois anos e meio depois de ter anunciado essa intenção. Na sua declaração, Trump disse que o acordo internacional de combate às alterações climáticas tem como objectivo “punir os americanos e enriquecer os poluidores estrangeiros”.

“O acordo de Paris iria levar à aplicação de restrições legais aos produtores americanos de uma forma que vocês nem acreditariam, enquanto permite que produtores estrangeiros continuem a poluir com impunidade”, disse o Presidente norte-americano num discurso numa conferência sobre a exploração de gás de xisto que decorre no estado da Pensilvânia.

O acordo internacional foi alcançado em 2015 e entrou em vigor em 2016, e é visto como uma das grandes conquistas do ex-Presidente norte-americano Barack Obama.

Segundo os termos do documento, o mais cedo que um país pode pedir para sair do acordo é 4 de Novembro, daqui a menos de duas semanas. E o processo de saída só ficará concluído um ano depois, no dia 4 de Novembro de 2020, um dia depois das eleições presidenciais nos EUA.

Todos os candidatos do Partido Democrata à nomeação para a corrida à Casa Branca prometem que, se vencerem as eleições, os EUA vão regressar ao Acordo de Paris. Os favoritos, como Joe Biden, Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, prometem mesmo reforçar os compromissos e estabelecer metas mais ambiciosas no combate às emissões de carbono.

O Acordo de Paris foi assinado por 195 países e tem como objectivo manter a subida da temperatura média mundial abaixo dos dois graus a níveis pré-industriais. Os EUA são o único país a anunciar a saída do acordo.

Os críticos da Administração Trump dizem que a decisão compromete a liderança mundial dos EUA no combate às alterações climáticas, e abre as portas a países como a Rússia ou a China para ocuparem essa posição – ainda que Pequim, por exemplo, esteja agora menos comprometida com esses objectivos, no meio dos seus esforços para evitar uma recessão económica.

Quando anunciou a intenção de tirar os EUA do Acordo de Paris, em Junho de 2017, o Presidente norte-americano disse que iria tentar negociar com os parceiros internacionais termos mais favoráveis para as suas políticas internas. Mas esse esforço não foi visível, e era esperado que a decisão final, anunciada agora, confirmasse a intenção inicial.

Ainda assim, a decisão de Donald Trump pode não ter as consequências dramáticas que muitos receiam.

Apesar do ataque contra as regulamentações de protecção ambiental nos EUA, que deu um novo fôlego às indústrias do petróleo e do gás, várias cidades e estados norte-americanos aprovaram leis que contornam essa política da Administração Trump.

Ao todo, as cidades e estados que combatem as emissões de carbono já representam quase 70% do Produto Interno Bruto e 65% da população norte-americana – a quarta maior economia mundial se formassem apenas um país.

O estado da Califórnia é considerado o líder dessa oposição à Casa Branca e está envolvido numa batalha com o Presidente norte-americano para manter a sua liberdade, alcançada em finais de década de 1960, para fixar limites máximos de poluição no seu território.