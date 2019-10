Prémio Sakharov 2019 atribuído a Ilham Tohti, defensor dos direitos dos uigure

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi atribuído a Ilham Tohti, defensor dos direitos dos uigure. Atribuído pelo Parlamento Europeu, distingue indivíduos e organizações que se destacam na luta pelos direitos humanos.

Ilham Tohti trabalha há duas décadas para promover o diálogo entre esta minoria e o Governo chinês. É professor de economia. Em 2014 foi condenado à prisão. Já recebeu o Prémio PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write (2014), o Prémio Martin Ennals (2016) e o Prémio para a Liberdade da Internacional Liberal (2017). Foi nomeado para o Nobel da Paz este ano.

​“Ao atribuir este prémio, instamos vivamente o governo chinês a libertar Tohti e apelamos ao respeito pelos direitos das minorias na China”, afirmou o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

Tohti, que é uigure, era professor no Centro Minzu da Universidade de Pequim, foi detido em Janeiro de 2014 na sua casa. A polícia confiscou-lhe computador, telefones e os trabalhos dos alunos. Depois de meses incontactável, foi acusado de separatismo, com base em publicações que fez no seu site Uighur Online e em conteúdos das suas aulas.

Em Setembro desse ano, depois de dois dias de julgamento à porta fechada, foi condenado a pena de prisão perpétua por promover o separatismo da província de Xinjiang e de recrutar pessoas para um “grupo criminoso”.

Ilham Tohti, que era professor de Teoria Económica na Universidade das Minorias em Pequim e, na sua página na Internet, promovia o diálogo entre as comunidades. Os uigures são muçulmanos e falam uma língua de origem turca. Acusam o Governo de Pequim de perseguição ao não permitirem que pratiquem a sua religião ou falem a sua língua.

Em Xinjiang há um movimento separatista e de luta armada, que entre 2010 e 2014 intensificou os atentados. O mais mortífero desde ano ocorreu em Maio de 2014, em Urumqi, com uma série de explosões num mercado que mataram 31 pessoas. Chegaram a Pequim, com um atentado na Praça Tiananmen, junto à entrada da Cidade Proibida.

Os uigures acusam ainda o Governo central de estar, há três décadas, a aplicar na província uma política destinada a diluir a etnia, tornando-a minoritária. São cada vez mais os han (a etnia dominante na China) que vivem em Xinjiang, atraídos por uma série de incentivos.

Mais uma cadeira vazia

O Sakharov - que foi um dissidente do regime soviético - já foi atribuído a dissidentes políticos, jornalistas, escritores, promotores da paz e dos direitos humanos. O prémio, que teve a primeira edição em 1988 (recebeu-o o líder sul-africano e combatente do apartheid Nelson Mandela), já foi entregue a figuras mundialmente conhecidas, como o político checo Alexander Dubcek (1989) ou as Mães da Praça de Março, a associação de mães argentinas cujos filhos a ditadura militar assassinou ou fez desaparecer.

Nos últimos anos, porém, tem sido entregue a figuras menos conhecidas e cuja luta está activa. No ano passado, foi dado a Oleg Sentsov, realizador ucraniano que está preso na Rússia. Em 2016 foi para Nadia Murad, yazidi que conseguiu fugir do Daesh que a manteve como escrava sexual. O bloger saudita Rail Badawi recebeu-o em 2015.

Como Sentov e Badawi, Tohti não vai estar em Estrasburgo para receber o prémio. Os três estão presos e, no seu lugar, haverá uma cadeira vazia.

Os outros finalistas

Três brasileiros constavam da lista de finalistas do prémio este ano. Marielle Franco, política e feminista assassinada em Março de 2018 aos 38 anos, quando era vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade. As investigações, e as prisões realizadas, indicam que Marielle foi mandada assassinar por grupos ligados ao imobiliário.

Raoni Metuktire (nascido cerca de 1930), conhecido como Chefe Raoni, é um líder indígena e ambientalista brasileiro. Do grupo indígena caiapó, uma tribo nómada da Amazónia, tornou-se uma figura emblemática da luta contra a desflorestação, diz o seu perfil no site do Parlamento Europeu.

E Claudelice dos Santos, também ambientalista do Pará, que se tornou militante da causa ambiental depois do assassínio do irmão e da cunhada que combatiam a exploração ilegal de madeira e a desflorestação da Amazónia.

Na lista estava também The Restorers, um grupo de adolescentes quenianas que combatem a mutilação genital feminina. O colectivo é composto por Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Acheng, Mascrine Atieno e Ivy Akinyi e adotaram o nome The Restorers (as restauradoras) porque pretendem restaurar a esperança de raparigas que a perderam.