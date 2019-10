Polícia na Irlanda do Norte à procura de pistas sobre o caso do camião com 39 corpos

As investigações ao caso do camião encontrado em Essex, no Sul de Inglaterra, com 39 cadáveres, levou a polícia britânica a realizar buscas em duas moradas na Irlanda do Norte, de onde é natural o condutor do veículo, Mo Robinson, detido na quarta-feira.

As buscas tiveram lugar na quarta-feira à noite no condado de Armagh, perto de Portadown. A BBC acredita que as moradas estão, de alguma forma, relacionadas com Robinson, de 25 anos – suspeito de homicídio, continua a ser interrogado pelas autoridades.

Na quarta-feira, a polícia britânica encontrou trinta e nove corpos (38 adultos e um adolescente) no referido camião, abandonado no Parque Industrial de Waterglade, no Essex, localizado a cerca de 30 quilómetros a Leste de Londres. Suspeita-se que as vítimas sejam migrantes e que pode estar em causa um caso de tráfico de seres humanos.

O atrelado do veículo, registado na Bulgária, terá viajado desde Zeebrugge, na Bélgica, até Purfleet, em Essex. A carroçaria, no entanto, terá vindo da Irlanda do Norte.

Assistente nas investigações, a Agência Nacional contra o Crime acredita no envolvimento de grupos de crime organizado nas mortes e diz estar a trabalhar para “identificar e tomar medidas urgentes” contra os responsáveis neste crime.