Numa escola em Lisboa alunos não têm transporte para frequentar aulas de Educação Física

Há 11 anos que a Escola Básica 2/3 Luís de Camões, em Lisboa, funciona sem um pavilhão gimnodesportivo para os seus alunos depois de ter sido demolido o então existente devido ao estado de total degradação. As crianças entre os 9 e os 15 anos têm que ir de autocarro, fornecido pela Câmara de Lisboa, para um recinto desportivo no Casal Vistoso a um quilómetro de distância para terem aulas de Educação Física. Este ano lectivo, contudo, nem pavilhão, nem autocarro até agora.

“Não podemos permitir que os nossos educandos saiam da escola sozinhos e se desloquem até ao pavilhão do Casal Vistoso, por sua conta e risco, não podemos sair dos empregos e fazer este acompanhamento no percurso – situação exposta no ato da matrícula e que foi garantida que estaria assegurada pela escola e CML”, lê-se na petição pública feita pelos pais à Câmara Municipal de Lisboa (CML).

A 11 de Outubro, porém, a escola enviou um comunicado aos encarregados de educação, onde dizia “não existir recurso humano disponível (assistente operacional) para acompanhamento dos alunos, no autocarro disponibilizado pela CML”. No mesmo comunicado, referia que “deverão ser conhecidas e tomadas as devidas precauções, no sentido dos alunos poderem deslocar-se, autonomamente” para o pavilhão.

O assessor do vereador da Educação da Câmara de Lisboa, Rodrigo Rivera, disse ao PÚBLICO que a câmara não tem responsabilidade neste assunto, por se tratar de uma escola de segundo e terceiro ciclos – ainda na tutela do Ministério da Educação. Segundo Rita Roque, assessora do Ministério da Educação, “no âmbito do processo de descentralização, a Câmara de Lisboa assumiu as competências na área da Educação já neste ano lectivo de 2019/2020, culminando todo o processo com a transferência de pessoal para o domínio autárquico, no final deste ano civil”.

Ao saber da “lacuna" da escola, a câmara disponibilizou “um autocarro para fazer essa viagem" de manhã e de tarde. “O problema é que os alunos têm que ir sempre com um assistente operacional e neste momento a escola não os tem disponíveis”, acrescentou o assessor. Deste modo, “a câmara chegou-se à frente e garantiu, através do departamento de educação, dois assistentes operacionais”, referiu Rodrigo Rivera.

De acordo com uma mãe de uma aluna do nono ano, uma das pessoas contratadas pela câmara meteu baixa e a outra “não consegue assegurar os dois turnos” e “a escola optou por não meter outros funcionários e não fazer o percurso”. A mãe da aluna disse ao PÚBLICO que alguns alunos “vão por conta própria, outros com familiares”. “A escola alega que é um percurso pequeno”, acrescentou, mas na sua opinião, não é uma questão de distância, mas de segurança.

Sabendo da baixa de uma das contratações, a câmara garantiu estar em processo de recrutamento, considerando estar “a substituir o ministério nestas funções” e aguardam os resultados do concurso público.

Os concursos para contratar mais mil assistentes operacionais começaram em Março, e segundo a assessora do ministério o “procedimento está em fase de conclusão”. Existe também uma reserva de recrutamento – uma bolsa que permite contratação temporária em caso de baixa, por exemplo – à qual “dezenas de escolas já estão a recorrer” para “colmatar possíveis faltas temporárias”, disse. Acrescentou ainda que “se prevê que na próxima semana a situação fique regularizada” e que “esta escola terá um reforço de dois assistentes operacionais”.

Situação arrasta-se há 11 anos

No que diz respeito à construção de um novo pavilhão, o assessor da câmara afirmou que, na altura, esperava-se ter a situação resolvida “num espaço de cinco a dez anos”. Segundo a câmara, a construção do pavilhão é de responsabilidade do Ministério da Educação, mas “na altura, [a câmara] ofereceu a sua colaboração para o que fosse necessário”, não havendo ainda nenhum desenvolvimento.

A assessora do Ministério da Educação, Rita Roque disse ao PÚBLICO que “existe um projecto de construção” para o mesmo, mas que até ser concluído, “os alunos continuarão a ter aulas” no pavilhão do Casal Vistoso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os pais com quem o PÚBLICO falou consideram as condições do pavilhão do Casal Vistoso muito boas para a prática de Educação Física. As suas maiores preocupações relacionam-se com a falta de transporte para o local e com as faltas que estão a ser marcadas aos alunos que não comparecem às aulas da disciplina devido a essa falha.

O PÚBLICO contactou a escola que apenas referiu estar a resolver a situação com as entidades responsáveis.

Texto editado por Helena Pereira