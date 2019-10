Festivais de Outono alastram-se a mais três cidades

De 25 de Outubro a 29 de Novembro a música volta a ter honras de destaque na cidade de Aveiro (e não só), a propósito daquela que será já a 15.ª edição dos Festivais de Outono. Este ano, e pela primeira vez, a Universidade de Aveiro decidiu estender a programação a outras cidades da região nas quais está representada: Águeda, Oliveira de Azeméis (onde estão localizadas as escolas superiores de Tecnologia de Gestão de Águeda e Aveiro Norte) e Ílhavo (que alberga o Ecomare e o PCI-Creative Science Park). Mário Laginha, Quarteto do Rio e Quarteto de Cordas de Matosinhos são apenas alguns dos nomes que integram o cartaz.

Esta aposta em levar alguns concertos até às cidades de Águeda, Ílhavo e Oliveira de Azeméis representa, acima de tudo, “um gesto de agradecimento para com as cidades cuja parceria enriquece e fortalece a missão da Universidade de Aveiro”, destacou Pedro Rodrigues, novo director artístico dos Festivais de Outono – sucedeu a António Chagas Rosa.

É também mais um passo para o crescimento do evento que junta vários estilos musicais - jazz, música portuguesa e brasileira, flamenco e erudita – e que passa por palcos menos comuns, como é o caso do Museu de Aveiro e da Sé de Aveiro. “São marcos históricos e arquitectónicos de uma beleza ímpar e, tanto para os músicos como para o próprio público, locais muito especiais para vivenciar a música na cidade de Aveiro”, sublinha, ainda, o director artístico.

Mário Laginha é um dos cabeças de cartaz da edição deste ano, tendo dois concertos agendados: a 3 de Novembro, no Centro de Artes de Águeda, e a 9 de Novembro, no auditório Renato Araújo, na Reitoria da UA. Destaque, ainda, para o flamenco, com um concerto do cantor espanhol Diego el Gavi e do pianista cubano Victor Zamora, a 23 de Novembro, no auditório Renato Araújo, Reitoria da UA.

A música e cultura brasileiras, a que não é indiferente a significativa presença da comunidade daquele país na universidade aveirense e, em particular, nos cursos de música do Departamento de Comunicação e Arte, também está bem presente nesta edição. Disso é exemplo o concerto de abertura com o Quarteto do Rio (fundado em 1946) acompanhado pela Orquestra Filarmonia das Beiras sob a direcção do maestro António Vassalo Lourenço, onde se revisitarão algumas das mais representativas páginas de Tom Jobim, João Gilberto e Vinicius de Moraes.

O programa também dá palco aos músicos formados pela UA, aspecto em que o concerto na Sé de Aveiro, a 31 de Outubro, da Orquestra de Cordas do Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) da UA, sob a direcção do maestro André Cabral da Fonseca, é apenas um exemplo.

Compositores portugueses homenageados

Dois compositores portugueses destacam-se no programa deste ano dos Festivais de Outono: o compositor precocemente desaparecido José Luís Ferreira será homenageado pelo Ensemble DME (concerto a 7 de Novembro, no auditório do DeCA, na UA) e António Chagas Rosa, também professor da UA, que por mais de dez anos foi o director artístico dos Festivais de Outono. Após a mesa redonda com a presença de Jorge Castro Ribeiro, Diana Ferreira, Pedro Amaral e do próprio compositor, sob o título “Agradecimento a António Chagas Rosa”, o Quarteto de Matosinhos interpretará obras suas. Este agradecimento está agendado para 16 de Novembro, no auditório do DeCA.

Os espectáculos dos Festivais de Outono são de entrada livre, à excepção do concerto de encerramento, a 29 de Novembro, no Teatro Aveirense - com a Orquestra da Universidade de Aveiro em colaboração da Filarmonia das Beiras, sob a direcção do maestro Luís Carvalho e com Victor Pereira como solista convidado. Serão, no total, 19 concertos, que constituirão uma “bela oportunidade” para o público se “desafiar com novas propostas musicais ou reencontrar alguns dos músicos e estilos favoritos”, sublinha Pedro Rodrigues.