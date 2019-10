Dia de Todos os Santos e de todos os passeios

Trekking no Alvão

Três dias de caminhadas no Parque Natural do Alvão, desde as Fisgas do Ermelo às aldeias típicas do Ermelo e Lamas de Olo e a mítica subida à Senhora da Graça. Preço: 295€ por pessoa em quarto duplo e 355€ em quarto individual. Alojamento com pequeno-almoço, um jantar, passeios com guia, chá e bolachas. Green Trekker

Trekking no Douro Internacional

Fim-de-semana no Douro Internacional , com duas caminhadas guiadas pelas Arribas do Douro e Calçada de Alpajares, visita à Aldeia de Atenor e pequeno passeio a pé na companhia dos burros de raça Mirandesa. Preços: 210€. Inclui duas noites de alojamento em quarto duplo, um jantar de sábado, dois piqueniques, caminhadas com acompanhamento de guia, chá e café. De 1 a 3 de Novembro. Papa-Léguas

Nordeste transmontano

A Bétula Tours convida-o a desfrutar das belas cores do Outono no Nordeste Transmontano com três programas guiados para apaixonados pela natureza, fotografia ou vida selvagem: “ Passeio pelos bosques outonais” ; “Castanhas e castanheiros” (45€/75€, meio dia/dia inteiro) e “O novo território do urso” na região de La Cabrera-Carballeda (210€/ 2 dias, com estadia). Pode ainda ficar alojado no Bétula Studios, situados na aldeia de Lagomar, em pleno Parque de Montesinho com preços desde 70€/noite(duas pessoas); 77,50€ (três pessoas);85€ (quatro pessoas).

Roteiro dos escritores

(Porto, Penafiel, Amarante e Vila Real)

Passeio de três dias, em autocarro de turismo, com visita à Fundação Guerra Junqueiro, Casa Museu de José Régio e de Camilo Castelo Branco, Casa de Tormes de Eça de Queirós e Espaço Miguel Torga. Preço: 399€. Inclui transporte, guia, alojamento, três almoços e visitas mencionadas no programa. Partida a 1 de Novembro. Lusanova

Gerês

Estadia de duas noites na Pousada de São Bento, com vista para a Barragem da Caniçada com tarifas a partir de 230€, em quarto duplo e com pequeno-almoço. Válido de 1 a 3 de Novembro. Bestravel

Óbidos

Conheça a riqueza da região vinícola de Óbidos num programa de degustação com tarifas desde 168€ por pessoa em quarto duplo. Duas noites de alojamento com pequeno-almoço e visitas às quintas do Sanguinhal, Gradil e Adega Mãe, com provas de vinhos e produtos regionais. Abreu

Tróia

Estadia de duas noites no Aqualuz Suite Hotel TroiaMar com preços desde 155€, para duas noites de estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço. Válido de 1 a 3 de Novembro. Bestravel

Évora

Rodeada de jardins e bosques centenários, a casa de campo Imani Country House, situada na Quinta de Montemuro, a cerca de 15 minutos de Évora, é um refúgio sofisticado no Alentejo que convida a estadias tranquilas. Tarifas desde 164,33€ por pessoa em quarto duplo, com pequeno-almoço. Abreu

Altura, Algarve

Situado no Sotavento Algarvio, na Praia de Altura, o Eurohotel Altura Hotyel & Beach Resort sugere para este fim-de-semana uma estadia de duas noites em quarto duplo com meia pensão com preços desde 157€. Válido de 1 a 3 de Novembro. Abreu

Foto Imany Country House

Madrid e Toledo

Circuito de quatro dias em autocarro de turismo pela cosmopolita cidade de Madrid e pelo valioso património cultural de Toledo e Segóvia. Preços a partir de 610€. Transporte privativo Lisboa/Guarda, autocarro de turismo, viagem de comboio Guarda/Lisboa, alojamento em hotel em regime de pensão completa, guia e entradas em monumentos. De 31 de Outubro a 3 de Novembro. Pinto Lopes

Parque PortAvenrura e Ferrari Land, Espanha

Dois parques para visitar próximo de Barcelona, PortAventura, com atracções para todas as idades e o Ferrari Land, para os mais aventureiros, com a montanha mais alta e rápida da Europa. Preço: desde 356€. Inclui voo à partida de Lisboa, estadia e entradas. De 1 a 3 de Novembro. Logitravel

Paris

No ano em que a Ópera de Paris, celebra o seu 350º aniversário, acompanhe o maestro Rui Massena numa viagem de quatro dias a Paris, que tem como objectivo celebrar a música e os espaços que a acolhem. Preços: desde 1925€, com voo de Lisboa ou Porto no dia 31 de Outubro, alojamento em hotel, algumas refeições, guia, concertos na Ópera Bastilha, na Ópera Garnier e Filarmónica de Paris, cruzeiro pelo rio Sena, entrada no Museu d’Orsay. Pinto Lopes Viagens

Futuroscope, França

Tecnologia, diversão e adrenalina no Parque Futuroscope, situado a cerca de 300 quilómetros de Paris. Preços a partir de 94€, para duas noites de hotel e entradas. De 1 a 3 de Novembro. Logitravel

Praga

Escapada de quatro dias a Praga com tarifas desde 415€ em quarto duplo. Inclui a passagem aérea à partida de Lisboa em voo directo, no dia 31 de Outubro, estadia em hotel com pequeno-almoço. Possibilidade de efectuar excursões: 65€, passeio pela cidade/ dia inteiro com almoço; 55€, Karlovy Vary/ dia inteiro com almoço; 32€, Teatro Negro. Lusanova

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Milão

Programa de duas noites em Milão com preços desde 394€ por pessoa em quarto duplo. Inclui voo à partida de Lisboa e estadia em quarto duplo, em regime de só alojamento. Válido de 1 a 3 de Novembro. Top Atlântico

Budapeste

Visite a cidade de Budapeste e saiba porque é que foi eleita recentemente o “Melhor Destino Europeu para 2019”. Preço: a partir de 1115€ por pessoa em quarto duplo, com passagem aérea e estadia de duas noites em regime de só alojamento. Partida a 1 de Novembro. www.topatlantico.pt

Marrocos

Cinco dias para ver, sentir e fotografar a cidade de Marraquexe, Casablanca e Essaouira com preços a partir de 695€. Inclui voo à partida de Lisboa ou Porto, estadia de quarto noites em riad em quarto duplo com pequeno-almoço, viagem de comboio Casablanca/Marraquexe e Essaouira/Marraquexe e acompanhamento de fotógrafa. De 30 Outubro a 3 de Novembro. Fotoadrenalina