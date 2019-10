Exumação de Franco: as saudades e os protestos em imagens

Apoiantes e opositores manifestaram-se esta quinta-feira no memorial do Vale dos Caídos, San Lorenzo de El Escorial, a 40 quilómetros de Madrid, e no cemitério, em El Pardo (mais perto da capital), onde desde 1988 está sepultada Carmen Polo, mulher de Franco. Francisco Franco é exumado na manhã desta quinta-feira, depois de uma batalha legal entre os seus descendentes e os saudosistas e a Justiça e o Governo socialista de Pedro Sánchez, que decidiu aplicar a Lei da Memória Histórica para fazer desaparecer o único monumento que sobrou na Europa de glorificação a um ditador.

O Vale dos Caídos vai continuar no mesmo lugar, mas não mais será uma ferida de dimensões faraónicas na paisagem. Renascerá com outro espírito, deseja o Governo.

