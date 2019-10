Tomás Correia pede para deixar presidência da associação Montepio

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), Tomás Correia, pediu hoje escusa da presidência durante a reunião do conselho geral da instituição, disse à Lusa fonte oficial da associação.

“[Tomás Correia] pediu a escusa, mas os conselheiros ainda estão a debater”, confirmou à Lusa fonte oficial da AMMG, referindo-se à reunião do Conselho Geral que ainda decorre, em Lisboa.

A mesma fonte adiantou que “mais de 20 pessoas estão presentes e ainda vão discursar”, sem revelar uma hora previsível para o fim da reunião, em que os conselheiros estão a analisar o pedido de escusa do actual presidente.

Segundo a mesma fonte, Tomás Correia fez um discurso de 10 minutos em que criticou o “ataque” de “instituições” à Associação Mutualista Montepio Geral. A AMMG é dona do Banco Montepio (BM), nova designação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), actualmente presidida por Carlos Tavares.

De acordo com o Expresso, a confirmar-se a aceitação do pedido hoje apresentado por Tomás Correia, por Virgílio Lima, vogal do conselho de administração que faz parte da equipa do presidente, será o senhor que se segue à frente da associação mutualista. A substituição poderá ocorrer já no próximo dia 15 de Dezembro, avança também a TSF e o Eco.