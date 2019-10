Um BCE dividido perde o líder que com uma frase salvou o euro

Quando Mario Draghi entrava na sala de reuniões do Conselho de Governadores do BCE – algo que fez pela última vez esta quinta-feira –, a maior parte dos presentes não fazia ideia do que ia na sua cabeça. Nos dias anteriores a uma decisão importante, quase sempre isolado, o presidente do BCE só falava com os seus mais próximos, mantendo todos os outros, fossem membros do conselho executivo fossem governadores dos bancos centrais nacionais, na dúvida sobre aquilo que iria defender.

