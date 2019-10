Um gigante que quer provocar arrependimento ao Sporting

Apareceu no Louletano, brilhou no Atlético CP, quase foi do Benfica e chegou a exibir-se ao Sporting, à porta fechada, numa “montra” feita a pensar nele. Bjorn Maars Johnsen é um nome que pouco dirá ao adepto comum, mas é, para esta quinta-feira (20h, SIC), o maior perigo para o Sporting na recepção ao Rosenborg, em jogo da Liga Europa.

Um dia, um ainda jovem Bjorn, norueguês nascido nos Estados Unidos, era jogador do Louletano, no Campeonato de Portugal. A vida correu-lhe bem e subiu à II Liga. No Atlético CP, correu-lhe ainda melhor. 16 golos em 31 jogos mostraram que havia, na velha Tapadinha, um possível diamante. Em rigor, eram quase dois metros de diamante.

Muitos queriam o gigante Bjorn Maars Johnsen. O Benfica queria Bjorn, o Belenenses queria Bjorn e até o Sporting o quis. “O Benfica estava disposto a pagar 250 ou 300 mil euros, mas o dono chinês do Atlético foi fazendo mais exigências. Julgo que o Benfica chegou aos 500 mil euros, mais dois jogadores emprestados, mas levaram nega. Aquele era o meu momento, mas o Atlético não deixou”, chegou a contar o próprio jogador, em 2018.

Não houve Benfica, mas poderia ter havido Sporting. “O Sporting também mostrou interesse e chegou a ser marcado um jogo-treino com o Atlético, à porta fechada, para verem como me portava contra o plantel principal. O jogo até me correu bem, mas tinha de fazer coisas do outro mundo, o que não aconteceu”, explica.

Não houve Belenenses – e muito menos houve Benfica ou Sporting – e o norueguês teve de contentar-se com o… Litex Lovech, da Bulgária. Depois, foi o Hearts, da Escócia, e o ADO e o AZ, da Holanda, num percurso que tem roçado o bizarro, já que, apesar de não se fixar em nenhum clube, Bjorn Maars Johnsen tem feito golos em todo o lado. Não tem sido um goleador furtivo, capaz de convencer “tubarões”, mas tem feito golos.

Foram 15 em 40 jogos, na Bulgária, sete na Escócia, 19 na primeira temporada na Holanda e sete na segunda. Em média, desde que saiu de Portugal, Johnsen tem feito mais de uma dezena de golos por temporada. Um registo interessante, mas pouco condizente com o contexto em que está inserido.

Apesar de ser opção na selecção da Noruega e de somar, ano após ano, razoáveis registos goleadores, Johnsen foi descartado no AZ e emprestado a um Rosenborg a desiludir na Liga norueguesa e a zeros na Liga Europa. Aos 27 anos, talvez um empresário com melhor carteira de clubes já tivesse conseguido para Johnsen algo que ainda não apareceu.

Um duelo do agora e do depois

Nesta quinta-feira, a recepção do Sporting aos noruegueses do Rosenborg pode ser vista como importante no imediato, mas também no futuro. Os “leões” estão, por um lado, sedentos de um triunfo - e uma boa exibição também ajudaria Silas. Por outro lado, o Sporting tem a possibilidade de “suavizar o Inverno”: é que este jogo antecede uma visita europeia à Noruega para sentir temperaturas próximas dos zero graus celsius, o que equivale a dizer que um triunfo em Alvalade, frente ao Rosenborg, pode permitir aos portugueses encararem com maior folga pontual a meteorologicamente árdua viagem à Escandinávia – serão seis pontos de diferença para os noruegueses.

Para este jogo, Silas pode esperar um Rosenborg tímido, mas bem definido na forma de chegar ao golo. Entre as 48 equipas em prova, a formação do Norte da Europa é uma das que menos rematam à baliza, mas, quando o faz, faz com um caminho claro: é a segunda equipa que mais remata em lances de bola parada e também a segunda que mais cruzamentos faz.

Em Alvalade, o Sporting pode contar com um ambiente difícil. Não que se preveja uma grande romaria norueguesa a Alvalade para apoiar o adversário dos “leões”, mas porque a relação entre a direcção do clube e as claques oficiais já teve melhores dias. Emanuel Ferro, adjunto de Silas, apelou à sintonia entre todos: “Não dou lições de sportinguismo a nenhum adepto. Uma relação de sintonia será muito mais benéfica, para adeptos e jogadores. Acredito que os adeptos estarão preparados para nos apoiarem amanhã”.