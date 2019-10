FC Porto deixa-se empatar em casa pelo Rangers

Depois de perder há três semanas na Holanda frente ao Feyenoord (0-2), o FC Porto voltou a não conseguir vencer nesta quinta-feira na Liga Europa. Luis Díaz ainda colocou os portistas a ganharam com um excelente golo, mas Morelos empatou ainda antes do intervalo.

Com um empate (1-1), o FC Porto passa a somar quatro pontos no Grupo G, repartindo o segundo lugar com o Rangers, mas já tem dois pontos de desvantagem para o Young Boys, que derrotou na Suíça o Feyenoord, por 2-0.