Pepe estraga contas do V. Guimarães no Emirates

O V. Guimarães desperdiçou, esta quinta-feira, uma oportunidade rara de surpreender o Arsenal, em Londres, numa partida resolvida (3-2) com dois livres do suplente Nicolas Pepe, nos últimos 10 minutos do encontro da 3.ª jornada da Liga Europa. A formação portuguesa esteve perto de surpreender a Europa, em pleno Emirates, onde marcou dois golos, os primeiros na fase de grupos, mas acabou por permanecer no último lugar do Grupo F.

Com uma entrada decidida, estratégia reforçada por um punhado de situações de assinalável perigo, sempre com os minhotos a rondarem a baliza do Arsenal, o V. Guimarães revelou a personalidade que lhe faltara na Taça de Portugal, deixando bem claro que foi a Londres para discutir o resultado e honrar a palavra de Neno, quando afirmou, à partida para Inglaterra, que os 2.500 adeptos vitorianos podiam esperar um jogo de igual para igual.

Também vindo de uma derrota doméstica, em Sheffield, Unai Emery recuperou a fórmula europeia, usando uma equipa completamente diferente (trocou dez nomes, mantendo apenas Willock) em relação ao último encontro. Nada de anormal, já que em comparação com o “onze” que goleou (4-0) o Standard Liège, na segunda ronda da Liga Europa, os “gunners” apenas fizeram duas alterações, promovendo ainda o regresso de Lacazette.

Pouco impressionado ou surpreendido, o Vitória mostrou-se e foi premiado pela ousadia, com o inglês Marcus Edwards a assinar o primeiro golo vimaranense na fase de grupos (8’), que é, simultaneamente, o primeiro de uma equipa portuguesa no Emirates.

O golo português foi o tónico para uma primeira parte altamente positiva, com o Vitória a construir as melhores ocasiões, explorando bem a tentativa precipitada de os londrinos recuperarem psicologicamente do primeiro golo sofrido na prova. Davidson, André Almeida e Mikel Agu voltaram a colocar o Arsenal em sentido, mas os finalistas da última edição aproveitaram uma saída em falso do guardião Miguel Silva para igualarem, por Martinelli (32’).

Num ápice, após um momento de desconcentração e desorganização dos vitorianos, o Arsenal parecia em condições de recuperar as rédeas do encontro, com Smith-Rowe a levar muito perigo à baliza da formação minhota. Nada que atemorizasse os “conquistadores”, que depois de respirarem fundo, beneficiaram de um erro grosseiro de Maitland-Niles. Davidson recuperou a bola a meio-campo e desferiu um remate ao poste esquerdo de Martínez, surgindo Bruno Duarte para a recarga irrepreensível a repor a vantagem (36’).

O Arsenal não estava preparado para uma narrativa tão dramática e que só não levou os ingleses às cordas porque Davidson perdoou o terceiro a poucos minutos do descanso.

Feridos no orgulho e inconformados com o rumo do jogo, os “gunners” trataram de acelerar o jogo na segunda parte, já com Ceballos e Guendouzi em campo. Apesar da pressão, as oportunidades foram repartidas e o Vitória acabou por travar o ímpeto dos ingleses, mostrando-se confiante num desfecho que poucos arriscariam à partida.

Infelizmente para os minhotos, a entrada do extremo Nicolas Pepe, a render Lacazette, foi fatídica, com o francês e internacional pela Costa do Marfim a bisar em dois livres directos (80’ e 90+2’) e a resolver o jogo já no tempo de compensação.