“No princípio, era a liberdade da irresponsabilidade. Agora, é a simples evasão”

Javier Marías

A traição, o engano, o poder, a verdade e a mentira são temas recorrentes nos romances de Javier Marías, que tiveram uma génese apurada em Todas as Almas. O romance faz 30 anos e tem nova edição em Portugal. Motivo para uma conversa na casa do escritor, em Madrid, até ao cair da noite. Com um elogio à invenção, o desprezo pela “literatura das penas” e o receio de um regresso ao primitivismo civilizacional sempre que se confunde literatura com literalidade.