Nick Cave antecipa data de actuação em Lisboa e dará apenas um concerto

Ao invés de dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, Nick Cave vai afinal actuar uma única vez em Portugal mudando-se para a Altice Arena. A alteração, que implica também uma mudança de data da sua actuação com os Bad Seeds, foi anunciada esta quinta-feira pela promotora do espectáculo, a Everything is New.

Assim, a digressão dedicada ao novo álbum Ghosteen vai começar mais cedo, e em Lisboa, a 19 de Abril na Altice Arena, sala de maiores dimensões do que o Campo Pequeno. Inicialmente, as actuações estavam agendadas para os dias 22 e 23 de Abril no Campo Pequeno. Já estava previsto que a digressão de Nick Cave and the Bad Seeds arrancasse em Portugal.

A digressão terá 32 datas e termina em Tel Aviv, Israel. Dia 22 de Abril, Nick Cave actuará em Toulouse, em França, uma nova data na digressão. Mantêm-se as datas seguintes para Madrid (dia 25 de Abril) e Barcelona (dia 26) e a sequência de concertos inicialmente prevista. Os bilhetes para o concerto em Portugal estarão à venda a partir de amanhã, sexta-feira 25 de Outubro.

A digressão em torno de Ghosteen é particularmente aguardada pelos fãs de Nick Cave, sendo o primeiro álbum gravado de raiz após a morte do seu filho Luke em 2015. Na crítica ao disco, Vitor Belanciano escreveu: “Não é apenas a música, que está muitas vezes mais próxima de algumas bandas sonoras para filmes que tem composto na companhia de Warren Ellis do que dos seus registos mais viscerais, é também a forma como o todo — atmosferas e poesia — acaba por ser expresso. Numa frase: confrontarmo-nos com o Cave actual é confrontarmo-nos com os nossos lutos, perdas e fragilidades”.​