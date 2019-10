O português José Neves está de volta aos Prémios de Moda Britânicos

O vimaranense José Neves, que tem Londres como a sua base de negócios, voltou a ser distinguido pela organização dos prémios britânicos com uma nomeação. Em causa está a plataforma online de moda de luxo Farfetch que o próprio criou e que, hoje, vende artigos de mais de 700 boutiques e marcas a todo o mundo. A participação de José Neves na Farfetch foi avaliada, em 2018, em 1,4 mil milhões de dólares (1,26 mil milhões de euros).

Na mesma categoria que o empresário português estão Alexandre Arnault, o filho do presidente da LVMH Bernard Arnault, pela Rimowa; o presidente da Gucci, Marco Bizzarri; Marco Gobbetti, da Burberry; e Remo Ruffini, da Moncler.

Além desta categoria, os British Fashion Awards escolhem os melhores designer de acessórios, marca, estilista britânico de moda masculina, estilista britânico de moda feminina, revelação do ano de moda masculina, revelação do ano de moda feminina, estilista (global), modelo e marca de luxo.

Os prémios são divulgados, a 2 de Dezembro, no Royal Albert Hall, em Londres, numa cerimónia durante a qual será homenageada Naomi Campbell, com o prémio Ícone da Moda, e Giorgio Armani, com o Prémio Carreira.