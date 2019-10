Actriz Lori Loughlin enfrenta nova acusação no escândalo das universidades

A actriz Lori Loughlin e o marido, o designer Mossimo Giannulli, enfrentam uma nova acusação, juntamente outros nove pais suspeitos de terem comprado o acesso dos filhos à universidade: conspiração de suborno a funcionários da Universidade do Sul da Califórnia para garantir a admissão das suas duas filhas, noticiou a Reuters. A acusação, federal, pode resultar numa pena de prisão até cinco anos, em três anos de liberdade condicional supervisionada e obrigar ao pagamento de uma coima de 250 mil dólares (cerca de 225 mil euros).

“Em troca de subornos, os funcionários da universidade supostamente designaram os filhos dos réus como recrutas desportistas — com pouca ou nenhuma consideração pelas suas aptidões atléticas — ou como membros de outras categorias favorecidas nas admissões”, informou o Ministério Público em comunicado. De acordo com o mesmo documento, esta nova acusação recai apenas sobre os pais que se declararam inocentes quanto ao pagamento a um consultor para inflacionar as notas dos exames de acesso.

O consultor em causa, William “Rick” Singer, já se deu como culpado, e vários encarregados de educação assumiram o suborno. Foi o caso da actriz Felicity Huffman, da série Donas de Casa Desesperadas, a cumprir pena de 14 dias — ainda que as condições da detida tenham vindo esta semana a lume, depois de Huffman ter sido vista a sair do estabelecimento para se encontrar com o marido (o actor William H. Macy, que não foi indiciado) e com a filha.

Quanto à estrela da série de comédia Fuller House, disponível via Netflix, é suspeita de ter pagado, em conjunto com o marido, a soma de 500 mil dólares (quase 450 mil euros) para que as suas duas filhas entrassem na Universidade do Sul da Califórnia.