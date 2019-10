Há um novo código genético de quem tem “sono curto”

Uma equipa de cientistas nos EUA identificou uma mutação associada a um grupo de pessoas que tem um sono naturalmente curto. A mesma equipa já tinha identificado outras duas variantes genéticas associadas a estes indivíduos com uma invulgar higiene de sono. No artigo publicado na revista Science Translational Medicine mostram que, quando esta mutação é introduzida em ratinhos, os animais dormem menos sem mostrar sinais de privação do sono. Entre outros contributos, este trabalho clarifica aspectos importantes na relação entre a regulação do sono e a consolidação da memória.

Continuar a ler