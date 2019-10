Travis Birds ao vivo no auditório do PÚBLICO

Cantora e compositora, Travis Birds nasceu em Madrid, em 1990, e estreou-se em disco em 2016, com Año X, apresentando-se nesse mesmo ano, com grande êxito, no madrileno Café Berlin. Depois de Año X, já gravou mais dois temas, Coyotes e Madre conciencia, tendo o primeiro sido escolhido pelos produtores do êxito televisivo La Casa de Papel para genérico de uma nova série que criaram, intitulada El Embarcadero.

A sua música? Os promotores dizem que “mistura uma dimensão cinemática (e se pensarem em Almodóvar isso é mais do que natural) com flamenco, pop moderna e uma rugosidade que tem tanto de Tom Waits como de PJ Harvey.” Em Portugal, Travis Birds vai apresentar-se ao vivo no Misty Fest, no Teatro São Luiz, no dia 6 de Novembro, às 21h30, tendo com ela (voz, guitarra acústica e piano), os músicos Álvaro (guitarra espanhola e eléctrica), Yoyo (bateria e cajón) e Jacob (baixo e contrabaixo).