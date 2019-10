Nos oferece dados para compensar falha na rede

A Nos enviou esta quarta-feira uma mensagem a todos os seus clientes a lamentar as falhas na cobertura a nível nacional que verificaram durante a manhã e início da tarde de terça-feira. O problema afectou as comunicações móveis, fazendo com que vários clientes em todo o país ficassem sem rede e impedidos de fazer chamadas, aceder aos dados móveis ou receber e enviar mensagens. Como forma de compensação, a empresa está a oferecer a todos os utilizadores 2GB de dados móveis grátis.

“A Nos ontem teve uma instabilidade da rede móvel. Foram activados de imediato os procedimentos que permitiram a reposição total dos serviços. Para agradecer a sua confiança, a Nos oferece 2 GB de dados em Novembro”, lê-se na mensagem enviada aos clientes.

Na mensagem, os clientes são redireccionados para a página da Nos onde ficam a saber que a oferta se encontrará disponível “automaticamente durante o dia 1 de Novembro” e que pode ser usada até ao dia 30 do mesmo mês. A oferta é válida pelo período indicado e não tem impacto nas condições contratuais, garante a empresa de telecomunicações.

Ao final da tarde, a operadora liderada por Miguel Almeida justificou os motivos do apagão: “a situação de instabilidade” registada na rede móvel deveu-se “a uma anomalia simultânea de dois sistemas de processamento de tráfego”.

Segundo uma nota enviada ao PÚBLICO sobre a “crise” motivada pela “falha de rede”, “esta situação tem uma probabilidade absolutamente ínfima [de ocorrer], dados os múltiplos níveis de redundância: lógica, física e geográfica”. A empresa explicou que “activou de imediato os procedimentos de gestão de crise, juntamente com os parceiros tecnológicos” e que essa actuação “permitiu a rápida resolução da situação e a reposição gradual dos serviços”.

Os utilizadores portugueses reportaram várias falhas no sistema Nos desde as 11h, com mais de 1000 queixas. Segundo o mesmo site, a Vodafone e a Meo também registaram algumas falhas ao longo da manhã, embora o número de queixas seja menor: cerca de uma centena de queixas com a Vodafone e três dezenas com a Meo.