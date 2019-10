“O problema da droga deixou de ser uma prioridade para muitos países”

O director do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, Alexis Goodsdeel, culpa a crise e os consequentes programas de austeridade pelo desinvestimento nas políticas de tratamento e de redução de danos associados ao consumo de droga. Com as dependências “mais presentes do que nunca”, alerta ainda para o risco de a maior invisibilidade dos consumos, que deixaram de se fazer a céu aberto na generalidade das cidades, agravar ainda mais o desinvestimento nesta área, numa altura em que a Europa enfrenta um aumento “tremendo” da potência e da pureza das drogas (logo do seu potencial letal).

