Socialistas reúnem-se no domingo, depois da posse do Governo

Já com o novo Governo empossado, o líder do PS desloca-se a Santarém, no domingo, para uma reunião com os membros da comissão nacional.

Na agenda está a eleição do secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, indicado por António Costa para substituir Ana Catarina Mendes. José Luís Carneiro abandona as funções de secretário de Estado das comunidades para se dedicar em exclusivo ao partido, na preparação das autárquicas de 2021. O socialista terá aqui o seu primeiro teste entre os pares.

Além da eleição de Carneiro, o PS irá debater a situação política o que na prática poderá passar por um debate sobre o posicionamento do partido.

Na última comissão política, António Costa informou os dirigentes socialistas de que não havia condições para assinar um acordo escrito com o Bloco de Esquerda e de que os parceiros da anterior solução governativa seriam tratados de igual modo, ou seja, com negociações prévias, mas sem qualquer compromisso por escrito, como impôs o PCP. Nessa reunião não houve qualquer questionamento à estratégia de António Costa, o que se deve manter na comissão nacional.

Esta reunião acontece um dia depois da tomada de posse do novo executivo e numa altura em que o Governo prepara o Orçamento do Estado para o próximo ano.