Na Bolívia, os aimará já voltam as costas a Evo Morales

Evo Morales chegou ao poder, em 2006, com a promessa de defender os grupos indígenas marginalizados da Bolívia — incluindo o seu próprio povo, os aimará, que o apoiaram incondicionalmente durante as corridas eleitorais que o mantiveram no poder. No entanto, algo mudou. Morales recandidatou-se a um quarto mandato consecutivo nas eleições presidenciais que se realizaram este domingo, 20 de Outubro, mas pela primeira vez não conta com o mesmo apoio destes grupos, que equivalem a quatro milhões de votos. A comunidade indígena está dividida.

E é entre os aimará que a divisão é mais notória. Yolanda Mamani, de 34 anos, locutora de rádio e apresentadora do programa Big Mouth Cholita, não é apoiante de Evo Morales. "As ideologias indígenas não foram representadas, politicamente", explicou à Reuters. E acusa o presidente de utilizar o "trunfo" indígena de forma frívola; a sua imagem, sempre associada à lã de alpaca colorida, "não passa de uma encenação sem substância real", afirma. "É como um desfile de moda de folclore", compara a mulher indígena que migrou do cume do Lago Titicaca para El Alto, perto de La Paz, aos nove anos.

Sonia Quispe, de 27 anos, produtora audiovisual que fala e escreve dialecto aimará, acredita que "nos últimos 13 anos de governo de Morales foram os mais pobres quem beneficiou, os lavradores que vivem da terra". Sabe que o presidente não é perfeito e não esquece os escândalos de corrupção que estalaram durante os seus mandatos. Ainda assim, vê Morales como o único candidato capaz de proteger os mais pobres.

A cholita Diosa Temis considera o governo de Morales "desigual". Está desiludida com o líder. "Como é que eles podem governar para os pobres quando gastam milhões em luxos? Na primeira vez que assumiu o poder, depois das primeiras eleições, eles fizeram coisas boas, mas agora percebo que foi apenas para nos conquistarem a simpatia. Este não é um governo bom para todos ou para os pobres, como eles dizem, mas sim, apenas, para aqueles que o apoiam."

A deputada aimará Mercedes Marquez mantém o apoio por considerar que o líder foi capaz de colocar um travão "à humilhação e repressão" que, há tantos anos, fustigavam as comunidades indígenas bolivianas. No seu escritório em La Paz, a antiga costureira aponta como argumento pró-Morales "o estável crescimento económico" sob os seus governos, "um dos mais fiáveis numa região volátil". "Agora todos temos gás em casa, infra-estruturas modernas de educação, estradas pavimentadas, campos de futebol, subsídios para crianças, adultos e mães, sistema nacional de saúde, zero iliteracia, luta activa contra a pobreza, transportes e mercados modernos", relembra. "Eu apoio a reeleição de Morales e (do vice-presidente) Linera. Se não eles, quem?"

O principal rival de Morales é Carlos Mesa, candidato de tendência política neoliberal. As sondagens apontavam para uma disputa renhida, mas o processo mantém-se em suspenso. A contagem de votos foi interrompida abruptamente no momento em que os resultados apontavam para uma segunda volta — o que levou Mesa a acusar o adversário de "manipulação" das eleições. A publicação de novos números na segunda-feira à noite, dando quase como certa a reeleição de Evo Morales, gerou duras críticas, com a oposição a afirmar que se estava perante uma “fraude eleitoral”. Em reacção, multidões saíram à rua, envolvendo-se em violentos confrontos com a polícia. Entretanto, o vice-presidente do tribunal eleitoral demitiu-se e há um apelo à greve geral, enquanto Morales já veio a público acusar a oposição de estar a orquestrar um golpe de Estado.