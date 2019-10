Trump anuncia “trégua permanente” no Norte da Síria e levanta sanções à Turquia

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que o cessar-fogo no Norte da Síria é agora permanente e retirou as sanções contra a Turquia, afastando, mais uma vez, as críticas à sua decisão de retirar as tropas norte-americanas da região.

A decisão de Trump, anunciada na Casa Branca, não apagou as críticas fortes de congressistas do Partido Republicano contra a retirada das tropas, que permitiu a ofensiva turca contra os curdos.

Trump descreveu a trégua como “um grande avanço” negociado pela equipa liderada pelo vice-presidente dos EUA, Mike Pence. O Presidente disse que já instruiu o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, a levantar as sanções impostas à Turquia em resposta ao avanço contra os curdos.

“Inúmeras vidas estão a ser salvas em resultado da nossa negociação com a Turquia, um desfecho alcançado sem que uma gota de sangue americano tivesse sido derramada. Não houve ferimentos, ninguém foi baleado, ninguém foi morto”, disse Trump.

Mas as decisões de Trump em relação à Turquia e à Síria continuam a ser alvo de críticas no Congresso norte-americano, que continua a trabalhar no seu próprio pacote de sanções contra Ancara.

Os curdos, que ajudaram os EUA nos combates contra os extremistas islâmicos do Daesh, sentem que foram abandonados por Trump, cujas decisões abriram a porta à Rússia para reforçar a sua influência na região. E o destino dos militantes do Daesh detidos em prisões curdas continua por decidir.

A polémica à volta da decisão do Presidente norte-americano contribuiu para o caos político em Washington, onde o Partido Democrata tenta acusar Trump na Câmara dos Representantes com o objectivo de o afastar da Casa Branca.

Esta quarta-feira, o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, voltou a criticar o Presidente Trump: “Três semanas depois de anunciar a retirada das tropas, o Presidente parece não ter uma estratégia clara para assegurar a consolidar a derrota do ISIS e para resolver a confusão que criou na Síria.”