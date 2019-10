Trinta e nove corpos encontrados num camião no Reino Unido

As autoridades britânicas encontraram na madrugada desta quarta-feira 39 pessoas mortas dentro de um contentor de um camião em Essex, na Inglaterra. O condutor, um norte-irlandês de 25 anos, foi detido.

A polícia de Essex foi chamada cerca da 1h40, depois de “se ter descoberto um contentor de camião com pessoas dentro no Parque Industrial de Waterglade”.

“Os serviços de emergência foram chamados, mas infelizmente 39 pessoas foram dadas como mortas no local”. Tratam-se de 38 adultos e um adolescente.

“Estamos no processo de identificação das vítimas, no entanto posso antecipar que vai ser um processo moroso”, disse o superintendente Andrew Mariner, citado no comunicado da polícia de Essex. Sabe-se que o camião “é da Bulgária” e que “entrou no país por Holyhead [no País de Gales] no sábado, dia 19 de Outubro”, acrescenta o mesmo comunicado.

“O condutor foi detido e fica sob custódia policial enquanto a investigação prossegue”, disse Mariner.

O Parque Industrial de Waterglade foi fechado e foi criado um perímetro de segurança para não haver interferências na investigação.