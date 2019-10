O segundo enterro de Franco

No início do mês, o monumento que Francisco Franco ergueu para imortalizar a sua vitória na “cruzada” da Guerra Civil de Espanha teve um número de visitantes acima da média. Dezenas de pessoas desceram à cripta para “um último adeus” ao ditador. Alguns fizeram a saudação fascista, outros, relata uma reportagem no Financial Times, depositaram medalhas e relógios sobre a lápide escura, recolhendo depois cuidadosamente os objectos “como se tivessem ficado imbuídos do espírito de Franco”.

