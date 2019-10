Um morto e dois desaparecidos em temporal em Espanha. Mais de 24 mil famílias sem luz

As chuvas fortes registadas na madrugada desta quarta-feira na região da Catalunha, em Espanha, causaram um morto e dois desaparecidos, escreve o jornal La Vanguardia. O presidente do governo autonómico da Catalunha, Quim Torra, pediu “muita cautela” e deslocar-se-á na manhã desta quarta-feira às zonas afectadas pelas chuvas intensas. Segundo a Protecção Civil espanhola, o temporal fez com que mais de 24 mil clientes do serviço de electricidade ficassem sem luz em localidades em torno de Barcelona, Tarragona e Girona. Há ainda várias estradas cortadas.

Os dois desaparecidos são uma mãe e um filho que estavam num bungalow no município de Vilaverd; estão a ser procurados desde as 22h47 de terça-feira (menos uma hora em Portugal). A polícia catalã Mossos d'Esquadra confirmou que o cadáver encontrado na praia de Caldes d'Estrac corresponde a um homem de 70 anos que tinha desaparecido na zona de Arenys de Munt. Segundo o autarca da região, o homem terá tentado mover o seu carro quando foi arrastado pela água das chuvas.

Quim Torra pediu ainda que a população seguisse todas as indicações da Protecção Civil e disse estar solidário com todas as vítimas.

A chuva torrencial está também a atingir o Sul de França, causando inundações. O serviço meteorológico francês Météo-France diz que a tempestade deverá manter-se até quinta-feira.