Defesa de Trump contra o impeachment sofre dois golpes em menos de um dia

O Governo da Ucrânia sabia que a Casa Branca estava a reter o envio de quase 400 milhões de dólares de que o país precisava para combater os separatistas pró-russos, ao mesmo tempo que o Presidente Donald Trump pedia ao Presidente ucraniano que investigasse uma suspeita infundada e uma teoria da conspiração contra adversários políticos no Partido Democrata. A revelação, feita esta quarta-feira pelo jornal New York Times, contradiz o principal argumento do Presidente norte-americano para desvalorizar o processo de impugnação de que está a ser alvo – a de que seria impossível provar-se que houve uma troca de favores se a outra parte não soubesse que havia algo para trocar.

