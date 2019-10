Sintra dá 1169 lugares de estacionamento gratuitos junto a estações ferroviárias

A Câmara Municipal de Sintra disponibilizou 1169 lugares de estacionamento gratuitos junto a duas estações ferroviárias do concelho, anunciou nesta quarta-feira a autarquia do distrito de Lisboa.

Os parques de estacionamento já existentes nas estações ferroviárias de Monte Abraão (586 lugares) e de Mira Sintra-Meleças (583 lugares) passam agora a ser gratuitos, segundo a câmara presidida por Basílio Horta.

Esta é uma “medida que aumenta a atractividade do transporte público para todos os que vivem e trabalham no concelho de Sintra”, referiu a câmara, em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A estratégia iniciada pelo município de Sintra, em 2017, conta actualmente com 3.804 lugares de estacionamento gratuito “junto de interfaces de transporte ferroviário e rodoviário”.

Segundo o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, citado no comunicado, pretende-se com estes estacionamentos “incentivar a utilização do transporte colectivo e outros modos suaves de circulação”.

“Sintra defende e investe na estratégia de mobilidade” no concelho, mantendo “a ambição e o objectivo de reforçar esta estratégia e investimentos nesta área”, acrescentou ainda.