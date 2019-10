Derrocada em pedreira no Funchal

Registou-se uma derrocada na tarde desta quarta-feira, numa zona de pedreira na estrada da Fundoa, no Funchal, confirmaram os Bombeiros Voluntários Madeirenses ao PÚBLICO.

De acordo com a mesma fonte, a derrocada aconteceu no sítio onde uma máquina estava a efectuar escavações. Não se confirma ainda a existência de feridos por não se conhecer o estado de saúde do maquinista que a operava.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira foram chamados ao local os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários, acompanhados por uma viatura.