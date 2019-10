BE diz temer que “quase totalidade” do Porto seja entregue a alojamento local

A deputada bloquista Maria Manuel Rola acusou nesta quarta-feira o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de dar sinais políticos de que a cidade poderá ser, quase na totalidade, entregue ao alojamento local em detrimento da habitação.

Em declarações no final da reunião com a direcção do Centro Distrital de Segurança Social, no Porto, para debater a questão da habitação, Maria Manuel Rola comentou o facto de o BE e PS terem acordado que o Regulamento do Alojamento Local de Lisboa passe a incluir o eixo Baixa/Avenida da Liberdade/Avenida Almirante Reis nas zonas de contenção, assegurando a interdição de novas licenças.

Questionada pela Lusa sobre se uma medida deste género poderia acontecer no Porto, a deputada referiu o “grave problema de alojamento local e a pressão que isso tem colocado ao nível da habitação na cidade”, mas lembrou que “o contexto da Câmara de Lisboa e da vereação do BE é bastante diferente da intervenção na cidade do Porto”, onde o BE não tem vereadores.

“Para além disso é um problema político, porque, a nível da cidade do Porto, Rui Moreira tem feito intervenções no sentido de limitar o alojamento local quando metade da cidade já está atribuída a este fenómeno e é grave porque o que nos dá este sinal político é que a cidade poderá ser, quase na totalidade, alojamento local em detrimento da habitação”, acusou a deputada bloquista.

E prosseguiu: “com este tipo de pensamento parece-nos bastante complicado haver qualquer entendimento com quem governa a cidade, sendo que de facto o BE apresentou propostas no sentido de limitar bastante mais a atribuição do alojamento local”.